Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα πολέμου με τη Βενεζουέλα

«Δεν το αποκλείω, όχι», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη διάρκειας τηλεφωνικής του συνέντευξης στο NBC News, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει σαφή εικόνα για τα επόμενα βήματα της αμερικανικής στρατηγικής.

Κλιμάκωση με αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων

Την Τρίτη, ο Τραμπ διέταξε την επιβολή «αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου που μετακινούνται από και προς τη Βενεζουέλα και βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων, αυξάνοντας την πίεση προς το Καράκας. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προχώρησαν πρόσφατα στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που εντοπίστηκε κοντά στις ακτές της χώρας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ η εκστρατεία αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε 28 επιθέσεις κατά σκαφών -που η Ουάσιγκτον διατείνεται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα- στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με περισσότερους από 100 νεκρούς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και το διπλό πλήγμα κατά «ναρκωπλοίου» , το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου λόγω των σοβαρών νομικών και ηθικών προεκτάσεων.

«Δεν το συζητώ», λέει ο Τραμπ, αλλά δεν το αποκλείει

Ερωτηθείς αν οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολεμική σύγκρουση με τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε αρχικά πως «δεν το συζητά». Ωστόσο, πιεζόμενος, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για υπαρκτό ενδεχόμενο, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων.

Σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων ο Τραμπ αρκέστηκε να δηλώσει: «Εξαρτάται. Αν είναι αρκετά ανόητοι ώστε να πλέουν ανοικτά, τότε θα πλέουν κατευθείαν πίσω σε κάποιο από τα λιμάνια μας».

Ασαφής στόχος για τον Μαδούρο

Ο Τραμπ απέφυγε επίσης να αποσαφηνίσει αν τελικός στόχος της πολιτικής του είναι η ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω», είπε χαρακτηριστικά. «Το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε».

Η στάση αυτή του Αμερικανού προέδρου εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις πραγματικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο που η Λατινική Αμερική παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Ρήξη με το αντιπολεμικό αφήγημα

Η παραδοχή του Τραμπ ότι δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα θεωρείται πολιτικά βαρύνουσα. Ο ίδιος έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να διαφοροποιηθεί από τα «γεράκια» της Ρεπουμπλικανικής παράταξης, ενώ στην προεκλογική εκστρατεία του 2024 είχε θέσει ως κεντρικό μήνυμα την αποφυγή νέων ξένων συγκρούσεων.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του μετά τη νίκη του στις εκλογές, όταν τόνισε ότι «δεν πρόκειται να ξεκινήσει πολέμους, αλλά να τους σταματήσει».

Ναρκωτικά και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα πλήγματα στρέφονται κατά πλοίων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορώντας τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση αυτού που αποκαλεί «ναρκωτρομοκρατία».

Ωστόσο, οι αυξανόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και η ρητορική περί πολέμου ενδέχεται να μετατρέψουν την κρίση σε μείζονα γεωπολιτική σύγκρουση, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για την περιοχή όσο και για την εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

