Τσικνοπέμπτη στην Λευκωσία: Σάμπα, τραμ και τσίκνα στο κέντρο της πόλης

Στους ρυθμούς της σάμπα χόρεψε σήμερα και η πρωτεύουσα, με τον Δήμο Λευκωσία να μπαίνει για πρώτη φορά οργανωμένα στο κλίμα της Τσικνοπέμπτης και του καρναβαλιού. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: το καρναβάλι ξεκινά από τη γειτονιά μας και το κέντρο της πόλης έχει ξανά ζωή.

Πρωταγωνιστής της μέρας ήταν το καρναβαλίστικο άρμα του Δήμου, το τραμ της Λευκωσίας. Με καρναβαλίστικη μουσική και έντονο ρυθμό, το τραμ έκανε τον γύρο του κέντρου της παλιάς πόλης, με τον κόσμο από κάτω να διασκεδάζει, να χαιρετά, να τραβά βίντεο και να μπαίνει αυθόρμητα στο γιορτινό κλίμα.

Η διαδρομή κατέληξε στην πλατεία του νέου Δημαρχείου, όπου κορυφώθηκε η γιορτή. Δημότες και υπάλληλοι του Δήμου μαζεύτηκαν για να τσικνίσουν, καθώς ο Δήμος άναψε φουκούδες για όλους τους περαστικούς. Οι μυρωδιές από τα ψητά, η μουσική και το γέλιο γέμισαν την πλατεία, ενώ αρκετοί επέλεξαν να κατέβουν στο κέντρο με δημιουργικές μεταμφιέσεις, δίνοντας ακόμη περισσότερο χρώμα στη μέρα.

Σε δηλώσεις του στο politis.com.cy, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε ότι ο Δήμος υλοποιεί ακόμη μία δέσμευσή του, σημειώνοντας πως το άρμα-τραμ επιλέχθηκε με διάθεση αυτοσαρκασμού. Όπως είπε, «το κέντρο της πόλης μας ξεκαπνίζει, ο κόσμος διασκεδάζει και για πρώτη φορά γιορτάζουμε όλοι μαζί στην πλατεία του νέου Δημαρχείου».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της Κυριακής στη λεωφόρο Κυρηνείας, που ξεκινά στις 11:30 και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 8.000 καρναβαλιστές, με ιδιαίτερες συμμετοχές, όπως παιδιά ειδικού σχολείου αλλά και ομάδες με τετράποδους φίλους.

Με τη σειρά του, ο ηθοποιός και κωμικός Μιχάλης Σοφοκλέους, Βασιλιάς Καρνάβαλος της Λευκωσίας για φέτος, κάλεσε, τον κόσμο να κατέβει μαζικά στην κυριακάτικη παρέλαση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα γίνει ένας χαμός στη Λευκωσία», σημειώνοντας πως φέτος σπάει ρεκόρ συμμετοχής με περίπου 7–8 χιλιάδες καρναβαλιστές και οργανωμένα σύνολα με άρματα.

Η Λευκωσία άνοιξε έτσι τον κύκλο του καρναβαλιού με χαλαρή διάθεση, μουσική και τσίκνα, δίνοντας ραντεβού στους δρόμους την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.