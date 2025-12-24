Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η Eurobank σκόρπισε χαμόγελα και ελπίδα στο Μακάρειο Νοσοκομείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου και την Παραμυθούπολη Χριστουγέννων, χαρίζοντας ζεστά χαμόγελα και στιγμές συγκίνησης.

Χαρά, ευχές και ελπίδα πλημύρισαν οι διάδρομοι του Μακάριου Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Άγιου Βασίλη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, μοιράζοντας δώρα σε 110 παιδιά που νοσηλεύονται αυτές τις μέρες και θυμίζοντάς τους πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, οι ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου και την Παραμυθούπολη Χριστουγέννων, χαρίζοντας ζεστά χαμόγελα και στιγμές συγκίνησης.

Και φέτος, η Eurobank αγκαλιάζει με ιδιαίτερη θέρμη πλήθος εορταστικών δράσεων, με στόχο την προσφορά στιγμών χαράς και της αγάπης στην κοινωνία και κυρίως στα παιδιά. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα στηρίζει την Παραμυθούπολη Χριστουγέννων σε Λευκωσία και Λεμεσό, τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά στην Κυπερούντα και τον Καλοπαναγιώτη, ενώ παράλληλα προσφέρει οικονομική στήριξη σε δημόσια σχολεία και σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενισχύοντας έμπρακτα το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Tags

EUROBANK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα