Ρεκόρ πωλήσεων για το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ - Ποια η υπόθεση

Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, που περιγράφει τις περιπέτειες του Γαλάτη ήρωα στη Λουζιτανία, πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία από την ημέρα που κυκλοφόρησε, στις 23 Οκτωβρίου, τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών, όπως έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο του.

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον μικρόσωμο Γαλάτη μας», δήλωσε ο Σελέστ Σουρούγκ, ο γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Αλμπέρ Ρενέ (όμιλος Hachette).

Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου αναφοράς GFK, τα οποία παρουσίασε η εφημερίδα Ouest-France, ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων: 1,65 εκατομμύριο άλμπουμ μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο άλμπουμ, τη «Λευκή Ίριδα», που κυκλοφόρησε το 2023.

