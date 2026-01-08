Ο γιος που είχε εγκαταλείψει η Μπριζίτ Μπαρντό εμφανίστηκε στην κηδεία της

Το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό είπαν εχθές το πρωί στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας περίπου 1.000 θαυμαστές της ηθοποιού, οι φίλοι της και μέλη της οικογένειάς της. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό Notre-Dame de l'Assomption και το «παρών» έδωσαν πολλοί διάσημοι φίλοι της ηθοποιού και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ζώων, μεταξύ των οποίων η τραγουδίστρια Μιρέιγ Ματιέ, ο Πολ Μπελμοντό (γιος του εκλιπόντος ηθοποιού Zαν Πολ Μπελμοντό) και η εκπρόσωπος της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν με την οποία η Μπαρντό διατηρούσε φιλικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Διακριτική ήταν η παρουσία του 65χρονου μοναχογιού της Γαλλίδας σταρ, Νικολά Σαριέ, τον οποίο η Μπαρντό είχε αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ. Στα απομνημονεύματά της η Μπριζίτ Μπαρντό είχε μιλήσει σκληρά για την εγκυμοσύνη της και την έλλειψη επιθυμίας της να γίνει μητέρα. Μάλιστα, όταν το ζευγάρι χώρισε ο σύζυγός της ανέλαβε την επιμέλεια του γιου τους.

Αν και οι σχέσεις της Μπαρντό με τον μοναχογιό της δεν ήταν ποτέ στενές εκείνος ταξίδεψε από τη Νορβηγία όπου ζει μόνιμα για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του. Στο πλευρό του βρέθηκαν για να του συμπαρασταθούν η Νορβηγίδα σύζυγός του Αν Λιν Μπιέρκαν, οι δύο κόρες τους Τία και Άννα καθώς και τα τρία εγγόνια τους. Στην κηδεία της διάσημης ηθοποιού το «παρών» έδωσε επίσης ο τέταρτος σύζυγός της Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, ο οποίος στο παρελθόν είχε θητεύσει ως σύμβουλος του ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Τελευταία επιθυμία της να ταφεί στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ

Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία η πομπή με το φέρετρο της ηθοποιού πέρασε από το λιμάνι του Σεν Τροπέ ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής στην Μπριζίτ Μπαρντό τα 1.000 περίπου άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να πουν το «τελευταίο αντίο» στην ηθοποιό και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Η Μπριζίτ Μπαρντό πριν χρόνια είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στην έπαυλή της «La Madrague» στο Σεν Τροπέ, ώστε να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα της σκυλιά. Όμως, η ηθοποιός πριν φύγει από τη ζωή τον Δεκέμβριο άλλαξε γνώμη. Τελευταία επιθυμία της ήταν να ταφεί στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ στον οικογενειακό τάφο, όπου έχουν ταφεί οι γονείς της και οι παππούδες της. Στο ίδιο νεκροταφείο αναπαύεται και ο πρώτος σύζυγός της, ο Γάλλος σκηνοθέτης Ροζέ Βαντίμ με τον οποίο η Μπαρντό είχε ζήσει έναν δυνατό έρωτα. Ο Βαντίμ έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο του Παρισιού το 2000 σε ηλικία 72 ετών. Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ το οποίο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα.

Ο Ροζέ Βαντίμ ήταν εκείνος που ανέδειξε τη Μπαρντό στον παγκόσμιο κινηματογράφο όταν το 1956 την έκανε πρωταγωνίστρια στην ταινία του «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα». Αν και η ηθοποιός ήταν ήδη γνωστή η ταινία του Βαντίμ την ανέδειξε σε διεθνές σύμβολο του σεξ.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό στις 28 Δεκεμβρίου πολιτικές προσωπικότητες πρότειναν κηδεία με δημόσια δαπάνη, μια πρόταση που πυροδότησε διαφωνίες από μεγάλος μέρος της γαλλικής αριστεράς. Αν και το Ελιζέ πρότεινε δημόσια κηδεία για την εμβληματική ηθοποιό, η οικογένεια της Μπαρντό αρνήθηκε την πρόταση. Στην κηδεία την κυβέρνηση Μακρόν εκπροσώπησε η υπουργός Ισότητας των Φύλων Ορόρ Μπερζέ.

