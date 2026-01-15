Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας - Η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, γεγονός που οδήγησε τη βασίλισσα Σοφία να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να παραμείνει διαρκώς στο πλευρό της

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Το Τμήμα Επικοινωνίας του Οίκου του Βασιλιά θα ενημερώσει για τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα για την ταφή της στο Τατόι» αναφέρεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με την El Pais.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν δημιούργησε ποτέ δική της οικογένεια, επιλέγοντας να αφιερώσει τη ζωή της σε πνευματικές αναζητήσεις και ανθρωπιστικό έργο.

Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον ήπιο χαρακτήρα, τη διακριτικότητα και το χαμηλό προφίλ που διατήρησε μέχρι το τέλος.

