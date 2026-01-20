Mε γυαλιά ηλίου μίλησε και στο Νταβός ο Μακρόν - Τι συμβαίνει με το μάτι του Γάλλου προέδρου (βίντεο)

Φορώντας γυαλιά ηλίου μίλησε στο Νταβός ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση του Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, φορώντας γυαλιά ηλίου σε κλειστό χώρο. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη ενδυματολογική επιλογή για έναν αρχηγό κράτους σε τόσο επίσημο διεθνές βήμα, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη, παρά το εξαιρετικά βαρύ πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο της ομιλίας του.

Emmanuel Macron appelle "à ne pas accepter passivement la loi du plus fort" pic.twitter.com/eFB5OtHj8d — BFM (@BFMTV) January 20, 2026

Με γυαλιά «Top Gun» και ομιλία στα Αγγλικά ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στα Αγγλικά για τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, εστιάζοντας κυρίως στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με επιβολή δασμών ύψους 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, ως απάντηση στην άρνηση της Γαλλίας να συμμετάσχει στο προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης». Παρ’ όλα αυτά, η προσοχή των περισσοτέρων στράφηκε στην εικόνα του.

Τα γυαλιά ηλίου δεν έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο Νταβός. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιανουαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εμφανιστεί με το ίδιο μοντέλο τύπου «αεροπόρου» στην αεροπορική βάση του Istres, στις Bouches-du-Rhône. Κατά την επιθεώρηση των στρατευμάτων, διατήρησε τα γυαλιά του, προκαλώντας σχόλια και ερωτήματα. Όταν αργότερα εκφώνησε την ομιλία του χωρίς αυτά, το δεξί του μάτι ήταν εμφανώς κόκκινο και ελαφρώς κλειστό.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για την «αντιαισθητική όψη» του ματιού του, χωρίς όμως να εξηγήσει δημοσίως την αιτία. Το Ελιζέ έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις, αναφέροντας ότι επρόκειτο απλώς για ένα μικρό αιμορραγικό αγγείο στο μάτι, απολύτως ακίνδυνο. Σύμφωνα με την προεδρία της Δημοκρατίας, τα γυαλιά ηλίου χρησιμοποιήθηκαν καθαρά για ιατρικούς και αισθητικούς λόγους.

Με μια δόση χιούμορ, ο ίδιος ο Μακρόν είχε σχολιάσει την εμφάνισή του, παρομοιάζοντάς τη με το «eye of the tiger» (μάτι της τίγρης), μια αναφορά που -όπως είπε- συμβολίζει την αποφασιστικότητα, παραπέμποντας στο σχετικό τραγούδι της σειράς ταινιών Ρόκι. Και πράγματι, στο Νταβός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποφασιστικός, καταγγέλλοντας τον αμερικανικό «ανταγωνισμό» που, κατά την άποψή του, στοχεύει να αποδυναμώσει και να υποτάξει την Ευρώπη.

"J'assume tout ce que je fais, j'ai l'habitude d'être cohérent entre ce que je dis à l'extérieur et ce que je fais de manière privée": Emmanuel Macron réagit à son SMS publié par Donald Trump: pic.twitter.com/azDV3XHkBU — BFM (@BFMTV) January 20, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για έναν «κόσμο χωρίς νόμους», έκανε λόγο για «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» που επανέρχονται στο προσκήνιο και κατήγγειλε τα «απαράδεκτα δασμολογικά μέτρα». Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρειαστεί να ενεργοποιήσει το εργαλείο της αντι-εκβίασης απέναντι στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρελή».

Έτσι, πίσω από τα γυαλιά ηλίου του Εμανουέλ Μακρόν δεν κρυβόταν κάποια πολιτική σημειολογία, αλλά ένα απλό ιατρικό ζήτημα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενίσχυσε τον συμβολισμό μιας περιόδου έντονης διεθνούς αντιπαράθεσης, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον ρόλο και την αυτονομία της Ευρώπης.

Πηγή: iefimerida.gr