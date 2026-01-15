Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κατακόκκινο μάτι: «Συγχωρήστε την αντιαισθητική όψη του ματιού μου» (βίντεο, φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική βάση της Istres, στη νότια Γαλλία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξάφνιασε έως και ανησύχησε πολλούς με την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική βάση της Istres, στη νότια Γαλλία, ενώ νωρίτερα είχε φορέσει γυαλιά ηλίου κατά την επιθεώρηση στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.

 Φωτογραφία: EPA.
 Φωτογραφία: EPA.

«Απλά δείτε μια ακούσια αναφορά στο «Eye of the Tiger» ... Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, σε μια προφανή αναφορά στο όνομα του επιτυχημένου θεματικού τραγουδιού της αμερικανικής ροκ μπάντας Survivor από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone.

Στην ομιλία του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το 2026, από την επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Γαλλίας και τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, έως την απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗΓΑΛΛΙΑΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα