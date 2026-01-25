Δέσποινα Βανδή για Νότη Σφακιαννάκη: Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει

Για το τέλος της συνεργασίας της με τον Νότη Σφακιανάκη, πριν καν ανέβουν στη σκηνή, λόγω της αντίθεσής της στις απόψεις του για τους μετανάστες, μίλησε η Δέσποινα Βανδή. Αν και με την απόφασή της δυσκολεύτηκε οικονομικά, δεν μετάνιωσε ποτέ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Δέσποινα Βανδή είπε: «Έχω κάνει όμορφες συνεργασίες έχω κάνει και δύσκολες. Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού. Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της