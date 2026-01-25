Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Δέσποινα Βανδή για Νότη Σφακιαννάκη: Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δήλωσε ότι όταν είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον Νότη, είχε δυσκολευτεί οικονομικά, ωστόσο δεν το μετάνιωσε ποτέ

Για το τέλος της συνεργασίας της με τον Νότη Σφακιανάκη, πριν καν ανέβουν στη σκηνή, λόγω της αντίθεσής της στις απόψεις του για τους μετανάστες, μίλησε η Δέσποινα Βανδή.  Αν και με την απόφασή της δυσκολεύτηκε οικονομικά, δεν μετάνιωσε ποτέ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Δέσποινα Βανδή είπε:  «Έχω κάνει όμορφες συνεργασίες έχω κάνει και δύσκολες. Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού. Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα