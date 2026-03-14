«Πώς απέκτησαν το μητρώο μελών μας;»: Μέλη της ΕΔΕΚ καταγγέλλουν παραβίαση προσωπικών δεδομένων από ΑΛΜΑ και ΔΗΚΟ

Σε καταγγελία προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτίθενται να προχωρήσουν μέλη της ΕΔΕΚ, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων και συστηματική «προεκλογική παρενόχληση» ,όπως αναφέρουν, από εκλογικά επιτελεία υποψηφίων του κόμματος «ΑΛΜΑ» στην Πάφο και του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα μέλη της ΕΔΕΚ αναφέρουν ότι δέχονται εδώ και καιρό επικοινωνίες από τα συγκεκριμένα επιτελεία, κατά παράβαση ,όπως υποστηρίζουν, της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως σημειώνουν, αρχικά επέλεξαν να αγνοήσουν το ζήτημα, ωστόσο η συχνότητα και ο τρόπος επικοινωνίας οδήγησαν στην απόφαση για επίσημη καταγγελία.

Τα μέλη της ΕΔΕΚ εκφράζουν, παράλληλα, έντονο προβληματισμό για το πώς τα επιτελεία των συγκεκριμένων υποψηφίων εξασφάλισαν στοιχεία επικοινωνίας μελών του κόμματος, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο έχει αποκτηθεί με παράνομο τρόπο μητρώο μελών της ΕΔΕΚ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι οι πρακτικές αυτές υπερβαίνουν, κατά την άποψη των καταγγελλόντων, τα όρια της πολιτικής και προεκλογικής δεοντολογίας, ενώ διαμηνύεται προς τους εμπλεκόμενους υποψηφίους ότι «οι Εδεκίτες δεν παραπλανώνται».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτίθενται να προχωρήσουν μέλη της ΕΔΕΚ, τα οποία παρενοχλούνται παράνομα και κατά παράβαση όλων των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, από τα εκλογικά επιτελεία υποψηφίου στην Πάφο του «ΑΛΜΑ» και υποψηφίου στην Λάρνακα του ΔΗΚΟ.

Η παράνομη ενόχληση διαπράττεται εδώ και καιρό, αλλά τα μέλη της ΕΔΕΚ την αγνόησαν. Ωστόσο, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, καθώς οι δύο υποψήφιοι απώλεσαν κάθε όριο πολιτικής και προεκλογικής ηθικής και η παρενόχληση έγινε συστηματική.

Το ερώτημα είναι εάν οι υποψήφιοι του «ΑΛΜΑ» και του ΔΗΚΟ απέκτησαν με παράνομο τρόπο μητρώο μελών της ΕΔΕΚ.

Εν κατακλείδι διαμηνύουμε στους δύο υποψήφιους:

Πρώτο, ο κόπος τους είναι χαμένος. Οι Εδεκίτες δεν παραπλανώνται.

Δεύτερο, διέπραξαν λάθος, γιατί αποκάλυψαν, τα νέα «ήθη» του ενός και το πραγματικό ποιον του άλλου.