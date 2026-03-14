Εξώσεις ενοικιαστών: Πρόταση στη βουλή για ενιαία αντιμετώπιση ακινήτων

Στην εναρμόνιση των διαδικασιών έξωσης για μη καταβολή ενοικίων μεταξύ των ακινήτων που εμπίπτουν στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο και εκείνων που διέπονται αποκλειστικά από τον περί Συμβάσεων Νόμο, στοχεύει πρόταση νόμου που κατατέθηκε την Πέμπτη στη βουλή από τον βουλευτή Κώστα Ευσταθίου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου, ώστε οι αρχές οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόμου και αφορούν στην έξωση ενοικιαστή λόγω μη πληρωμής οφειλόμενων ενοικίων, να εφαρμόζονται και σε σχέση με τα κτίρια τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος ανάκτησης ακινήτου για οφειλόμενα ενοίκια και η εξάλειψη των ανισοτήτων που επικρατούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, αφενός εκείνων των οποίων τα ακίνητα εμπίπτουν στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο και αφετέρου των ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητά τους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπίζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου, μία γενικότερη απαγόρευση προβολής οιασδήποτε υπεράσπισης σε περίπτωση έξωσης και ανάκτησης μισθίου λόγω μη πληρωμής των ενοικίων, εκτός της απόδειξης καταβολής του εν λόγω οφειλόμενου ενοικίου.