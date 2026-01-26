«Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε τόσο στις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού όσο και στην τραγωδία των Τεμπών, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Ο τραγουδοποιός ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί άμβλωσης, που προκάλεσαν έντοντε αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παρότι υπάρχει καθολική συμπάθεια προς την ίδια λόγω της απώλειας του παιδιού της και σεβασμός στον αγώνα της, αυτό δεν σημαίνει πως κάθε δημόσια τοποθέτησή της είναι υπεράνω κριτικής.

Χαρακτήρισε δε τη δήλωσή της για τις αμβλώσεις «σαχλαμάρα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να κρίνεται συνολικά από μία άποψη.

«Της είχε και έχει συμπάθεια όλος ο κόσμος γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα, το λέω καθαρά. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί ολοκληρωτικά από μία άποψή της, η οποία δεν ξέρω κι αν είναι η άποψή της, μετά πήγε να την ανασκευάσει από ό,τι είδα», ανέφερε αρχικά ο Μίλτος Πασχαλίδης.

«Η κυρία αυτή έχει αποφασίσει να κριθεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Σε αυτό το στίβο τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ας ακούσουμε αν έχει πρόγραμμα και τι πρόγραμμα είναι αυτό και ο κόσμος θα κρίνει», συνέχισε.

«Είμαι ακόμα θυμωμένος όταν το σκέφτομαι (το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών). Όχι μόνο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη όπως συνέβη, ούτε μόνο γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις της προκοπής, αλλά γιατί έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε τρένα. Δεν φτιαχτήκανε δηλαδή στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής να βάλει το παιδί του σε ένα τρένο», συμπλήρωσε.

«Αυτό που λέγαμε παλιά στα αστεία ότι «ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα», αρχίζει και δεν είναι αστείο πια. Έγινε κάτι το οποίο ήταν ένα μείγμα πολλών πραγμάτων, κακοδιαχείρισης, ατυχίας, αστοχίας, ανθρώπων που δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Ούτε ερευνήθηκε σωστά, ούτε πήραμε απαντήσεις, ούτε οι άνθρωποι που χάσανε τους δικούς τους πήραν απαντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει το πιο σκληρό πράγμα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μπαίνω στη θέση τους δηλαδή και με τινάζει ηλεκτρικό ρεύμα», κατέληξε.

