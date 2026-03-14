Η στιγμή που οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν τη νήσο Χαργκ - Ο πιο σημαντικός πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν (βίντεο)

Βίντεο από τη στιγμή που οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν τη νήσο Καργκ, τον πιο σημαντικό πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, δίνει στο φως της δημοσιότητας ο Ντόναλντ Τραμπ.

Oι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ και συμπλήρωσε πως «για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο».

Η σημασία του

Γιατί το νησί συνιστά τον μεγαλύτερο κόμβο πετρελαίου του Ιράν; Μέσω της νήσου Kharg διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Το Kharg, ένα κοραλλιογενές νησί μήκους πέντε μιλίων στον Περσικό Κόλπο, 42 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα, είναι το σημείο όπου καταλήγουν οι αγωγοί από τα πετρελαιοπηγήματα του Ιράν στο κέντρο και τα δυτικά της χώρας. Ιδρύθηκε από έναν αμερικανικό πετρελαϊκό όμιλο, την Amoco, και καταλήφθηκε από το Ιράν στην επανάσταση του 1979.

Aπό το Kharg διέρχονται μεταξύ 1,3 και 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, αν και το Ιράν επέλεξε να αυξήσει τους όγκους σε... τρία εκατομμύρια την ημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την JP Morgan. Επιπλέον 18 εκατομμύρια βαρέλια είχαν αποθηκευτεί στο Kharg ως εφεδρεία.

Πηγή: cnn.gr