Εικόνες και βίντεο από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη που δέχθηκε πυραυλική επίθεση

Το ελικοδρόμιο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη επλήγη στην πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο (14/3), με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει τις ζημιές που καταγράφηκαν.

Το βλήμα έπεσε εντός των ορίων της πρεσβείας στην Πράσινη Ζώνη, μία περιοχή που είναι οχυρωμένη με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Βαγδάτης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, εκεί στεγάζονται ιρακινοί κυβερνητικοί φορείς και ξένες πρεσβείες.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυκνό καπνό να «πνίγει» την περιοχή μετά την επίθεση.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera «την Παρασκευή φιλοϊρανικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία προσέφεραν 100.000 δολάρια ως αμοιβή σε όποιον παρέχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε οποιοδήποτε διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ εντός της χώρας».

Έχει επανειλημμένα γίνει στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν.

