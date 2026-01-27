Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλινv (φώτος - βίντεο)

Η οικογένεια Μπέκαμ έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή της στο Παρίσι μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ στα social media, με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να δίνουν το «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε με το Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παρά τη δημόσια ένταση με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, που στις 22 Ιανουαρίου ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι δεν επιθυμεί να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του και κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούσαν να παρέμβουν στη σχέση με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, οι Μπέκαμ εμφανίστηκαν ενωμένοι στο Παρίσι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

