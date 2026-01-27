Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλινv (φώτος - βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, συνοδευόμενοι από τρία τους παιδιά, βρέθηκαν στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η οικογένεια Μπέκαμ έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή της στο Παρίσι μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ στα social media, με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να δίνουν το «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε με το Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παρά τη δημόσια ένταση με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, που στις 22 Ιανουαρίου ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι δεν επιθυμεί να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του και κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούσαν να παρέμβουν στη σχέση με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, οι Μπέκαμ εμφανίστηκαν ενωμένοι στο Παρίσι.

 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@parismatch Première sortie familiale pour les Beckham à Paris après le drama avec Brooklyn 🇫🇷 C’est en famille unie que les Beckham ont fait une apparition remarquée à Paris ce lundi 26 janvier à l’occasion de la Fashion Week parisienne. Victoria Beckham, main dans la main avec David, était suivie de près par Harper, Roméo et Cruz et leurs girlfriends Jackie Apostel et Kim Turnbull. #beckham #davidbeckham #victoriabeckham #pfw #onregardequoi ♬ original sound - 🕸
protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα