Η Γιόλα Δαμιανού-Παπαδοπούλου μιλά για το βιβλίο «Δυο Ζωές Μακριά» σε συνέντευξη

Η συγγραφέας Γιόλα Δαμιανού-Παπαδοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του DIMITRI G PRIMETIME στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 & 97,6 και μίλησε για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Δυο Ζωές Μακριά», ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που αγγίζει βαθιά ανθρώπινα ζητήματα.

Το βιβλίο ξεδιπλώνει δύο διαφορετικές ιστορίες ζωής, αυτές της Ζωής και της Άννας, που εξελίσσονται σε διαφορετικούς τόπους και χρονικές περιόδους. Μέσα από τις εμπειρίες τους αναδεικνύονται θέματα όπως η οικογενειακή αποδοχή, οι προσωπικές ανασφάλειες, ο ψυχικός πόνος και η ανάγκη για κατανόηση και συγχώρεση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συγγραφέας μίλησε για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο, τη δημιουργία των χαρακτήρων και τον τρόπο με τον οποίο οι δύο φαινομενικά μακρινές ζωές συνδέονται σε ένα κοινό συναισθηματικό μονοπάτι. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής στη σύγχρονη κοινωνία.

Το «Δυο Ζωές Μακριά» αποτελεί μια δυνατή λογοτεχνική πρόταση που απευθύνεται σε αναγνώστες οι οποίοι αναζητούν ιστορίες με βάθος, κοινωνικό προβληματισμό και ανθρώπινη αλήθεια.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Teleia Books και είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω επιλεγμένων βιβλιοπωλείων και online.