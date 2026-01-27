Σημαντικά κέρδη την Τρίτη στο ΧΑΚ, ενώπιον μεγάλων μηνιαίων κερδών 8%

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη συνεδρία της Τρίτης, ενώ βρίσκεται ενώπιον μεγάλων κερδών της τάξης του 8,4% κατά τον πρώτο μήνα του 2026. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 301,18 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε ποσοστό 2,19%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 177,82 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,45%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 976.637 ευρώ.

Στους επιμέρους δείκτες, κέρδη παρουσίασαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 2,10%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,48% και τα Ξενοδοχεία κατά 4,63%. Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,90%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 1816.731 ευρώ (τιμή κλεισίματος €9,30 – άνοδος 3,79%). Ακολούθησαν η Logicom με όγκο 47.773 ευρώ (τιμή κλεισίματος €3,56 – χωρίς μεταβολή), η Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 35.699 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,54 – πτώση 0,96%), η Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο 19.540 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,84 – άνοδος 0,83%) και η Eurobank Κύπρου με όγκο 9.338 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,231 – άνοδος 3,70%) και

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 13 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 202.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 58 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 192,310 συνήθεις μετοχές της εταιρείας NETinfo Plc, οι οποίες παραχωρούνται δωρεάν προς το προσωπικό του Ομίλου, με βάση ειδικό ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας ημερομηνίας 20/9/2024.

Αναφέρει ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει 13.012.980 συνήθεις μετοχές και προσθέτει πως η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών θα αρχίσει την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ