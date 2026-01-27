Ελβετικό ΑΕΙ ασκεί δίωξη σε φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν κατά των συνεργασιών με ισραηλινά ιδρύματα - Καταδικάζουν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ

Εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών επέκριναν έντονα την Τρίτη την απόφαση ενός κορυφαίου ελβετικού πανεπιστημίου να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος φοιτητών που διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά κατά των συνεργασιών του με ισραηλινά ιδρύματα.

«Ο ειρηνικός φοιτητικός ακτιβισμός, εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης, αποτελεί μέρος των δικαιωμάτων των φοιτητών στην ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης και δεν πρέπει να ποινικοποιείται», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους 10 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ.

Οι εμπειρογνώμονες επεσήμαναν τις ποινικές κυρώσεις που ζήτησε το χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη (ETHZ), καθώς οι μαζικές φοιτητικές διαμαρτυρίες για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συγκλόνισαν πανεπιστήμια σε πολλές χώρες τον Μάιο του 2024.

Περίπου 70 φοιτητές είχαν πραγματοποιήσει καθιστικές διαμαρτυρίες στο ETHZ, απαιτώντας διαφάνεια και αποδέσμευση από την έρευνα που συνδέεται με τον ισραηλινό στρατό.

Οι εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εισηγητών για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ελεύθερη έκφραση και την κατάσταση των δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, επεσήμαναν ότι η αστυνομία φέρεται να κλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

«Αναπτύχθηκε μεγάλη παρουσία ασφαλείας και οι καθιστικές διαμαρτυρίες διαλύθηκαν βίαια, παρά το γεγονός ότι δεν διακόπηκε καμία διδασκαλία και δεν σημειώθηκε βία», ανέφερε η δήλωση.

Μετά τις διαμαρτυρίες, 38 φοιτητές του ETHZ έλαβαν κυρίως πρόστιμα έως και 2.700 ελβετικά φράγκα (3.500 δολάρια), συμπεριλαμβανομένων 17 που επέλεξαν να ασκήσουν έφεση, ανέφερε.

«Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις επικύρωσαν καταδίκες για παράνομη είσοδο σε πέντε φοιτητές, ενώ αθώωσαν δύο άλλους για διαδικαστικούς λόγους», ανέφερε η δήλωση.

Ωστόσο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αθωώθηκαν, υποχρεώθηκαν να επωμιστούν δικαστικά και διοικητικά έξοδα, ύψους τουλάχιστον 2.400 ελβετικών φράγκων ανά άτομο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια εκπρόσωπος των εμπειρογνωμόνων.

Οι αποφάσεις για τους υπόλοιπους 10 φοιτητές εκκρεμούν ακόμη.

Οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά δεν μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, κάλεσαν τις ελβετικές αρχές και το δικαστικό σύστημα να «λάβουν πλήρως υπόψη τις υποχρεώσεις της Ελβετίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Τα πανεπιστήμια και τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η έκφραση αλληλεγγύης σε αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η απαίτηση λογοδοσίας από τους κρατικούς θεσμούς, ιδίως σε σχέση με καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις διεθνών εγκλημάτων, δεν οδηγεί σε εκφοβισμό, δίωξη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στο μέλλον των φοιτητών», ανέφεραν.

Πηγή: ΚΥΠΕ