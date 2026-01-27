Τους «άρπαξαν» πάνω από 120.000 ευρώ - Πως κυπριακή εταιρεία έπεσε θύμα απάτης μέσω e-mail

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, με απόσπαση μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδές μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν από εταιρεία στη Λευκωσία, χρηματικό ποσό πέραν των 120 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, από τον Διευθυντή της εταιρείας. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον περασμένο Νοέμβριο, η εταιρεία του έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα που φαινόταν να προέρχεται από συνεργάτιδα εταιρεία, που εδρεύει στο εξωτερικό, στο οποίο αναφερόταν ότι, η συνεργάτιδα εταιρεία έχει αλλάξει τραπεζικά στοιχεία. Στο μήνυμα αναφερόταν πως οι πληρωμές για την αγορά εμπορευμάτων, θα πρέπει πλέον να γίνονται σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα.

Ακολουθώντας τα όσα αναφέρονταν στο μήνυμα που είχε λάβει, η κυπριακή εταιρεία προχώρησε στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου και 26 Ιανουαρίου, σε πληρωμές χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 123,943 ευρώ, με εμβάσματα στον δήθεν νέο τραπεζικό λογαριασμό, σε τράπεζα άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Όταν ωστόσο χθες 26 Ιανουαρίου, ο διευθυντής της κυπριακής εταιρείας επικοινώνησε με τη συνεργάτιδα εταιρεία, του αναφέρθηκε ότι η συνεργάτιδα εταιρεία δεν έχει αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η απάτη και η απόσπαση του μεγάλου χρηματικού ποσού.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει στο κοινό όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, προτού γίνει οποιαδήποτε πληρωμή χρηματικών ποσών, να γίνεται επαλήθευση του μηνύματος, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, αλλά και συμβουλές για το πως το κοινό μπορεί να αποφύγει την απάτη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.cypruspolicenews.com/archives/6038