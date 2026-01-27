Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΟΗΕ: Σε κρίσιμη καμπή οι διαπραγματεύσεις για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ - Τι λένε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει για το εν λόγω θέμα το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου ώρα Νέας Υόρκης.

Σε τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η υποστήριξη δύο μόνιμων μελών του ΣΑ ΟΗΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για μια συνολική και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού παραμένει αμετακίνητη.

Και οι δύο χώρες φέρονται να υποστηρίζουν πλήρως τη συνεχιζόμενη διπλωματική προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, τη συνέχιση εφαρμογής ΜΟΕ καθώς και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, της Προσωπικής του Απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα (SRSG), Κασίμ Ντιάν, για τη δημιουργία δυναμικής προς την επίτευξη λύσης στην Κύπρο.

Ρωσία και Κίνα επίσης χαιρετίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουν λύση όπως αυτή διατυπώνεται στα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ.

Στήριξη για ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως και στο έργο της Αποστολής των ΗΕ στην Κύπρο φαίνεται να υπάρχει και από τις ΗΠΑ, αλλά και από νέα μη μόνιμα μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, όπως η Λετονία και το Μπαχρέιν, που φέρονται να ενθαρρύνουν και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εμπλέκονται εποικοδομητικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων σε διευρυμένη μορφή όπως αυτών που έγιναν στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, καθώς και των συναντήσεων μεταξύ των δύο ηγετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

