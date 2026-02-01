Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μπραντ Πιτ: Ανακαινίζει την έπαυλη του αξίας 12 εκατ. δολαρίων στο Λος Αντζελες σε ερωτική φωλιά για χάρη της συντρόφου του Ινές ντε Ραμόν

Η έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια έχει πλέον μετατραπεί σε μια ιδιωτική όαση για τον Πιτ και τη σύντροφό του.

Ο Μπραντ Πιτ ανακαινίζει την έπαυλή του αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες σε στυλ ερωτικής φωλιάς, όπως αποκαλύπτουν νέες φωτογραφίες της Daily Mail.

Αποκλειστικές αεροφωτογραφίες δείχνουν ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει μεταμορφώσει τον κήπο του τεράστιου σπιτιού του στο Χόλιγουντ Χιλς, το οποίο μοιράζεται πλέον με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό κήπο με μία συστάδα φοινίκων.

Η έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια έχει πλέον μετατραπεί σε μια ιδιωτική όαση για τον Πιτ και τη σύντροφό του.

Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν ψηλούς φοίνικες να περιβάλλουν την πισίνα, δημιουργώντας ιδιωτικότητα και μια ατμόσφαιρα πολυτελών διακοπών – πολύ διαφορετική από την προηγούμενη, πιο παραδοσιακή βλάστηση της ιδιοκτησίας.

Έχει επίσης αντικαταστήσει τις παλιές τέντες που κάποτε κάλυπταν την πίσω αυλή με μοντέρνα έπιπλα εξωτερικού χώρου και ένα κομψό τραπέζι και καρέκλες δίπλα στην πισίνα.

Η ανακαίνιση σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή για τον σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος εκτιμάται ότι έχει περιουσία περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων και ο οποίος ολοκλήρωσε την αγορά της έπαυλης στις 5 Αυγούστου 2025 – μια γλυκόπικρη μέρα που σηματοδότησε επίσης τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν Πιτ, σε ηλικία 84 ετών.

Πριν μετακομίσει ο Πιτ, το σπίτι ανήκε στον ροκ μουσικό Ντέιβ Κέουνινγκ, κιθαρίστα των The Killers.

Ο Πιτ, ο οποίος γιόρτασε τα 62α γενέθλιά του στις 18 Δεκεμβρίου, έχει σχέση με την ντε Ραμόν από τα τέλη του 2022, και το ζευγάρι είχε προηγουμένως εντοπιστεί να απολαμβάνει ζεστές βραδιές στο σπίτι του στο Λος Φελίζ – ακριβώς κάτω από το δρόμο της πρώην συζύγου του Αντζελίνα Τζολί και των έξι παιδιών τους.

Αυτό το κεφάλαιο έληξε απότομα μετά από μια διάρρηξη τον Ιούνιο του 2025, που ώθησε τον Πιτ να βγάλει το ακίνητο στην αγορά και να μετακομίσει μόνιμα στη νέα, πιο ασφαλή ιδιοκτησία του.

Ο ηθοποιός του Fight Club κατάφερε να αγοράσει το σπίτι σε τιμή χαμηλότερη από την αρχική, την οποία ο Ντέιβ και η σύζυγός του Eμιλυ είχαν αρχικά ζητήσει τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. 

Πηγή: huffingtonpost.gr

