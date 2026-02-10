Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Super Bowl: Πόσα χρήματα πήραν οι «θάμνοι» στο Halftime Show του Bad Bunny (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με τον Ρόβελ πληρώθηκαν με 18,70 δολάρια την ώρα και εργάστηκαν 70 ώρες σε διάστημα οκτώ ημερών, συν το Super Bowl.

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό «ξεδιπλώθηκε» στο Halftime Show του Bad Bunny που έδωσε το σήμα για το Super Bowl, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν οι χορευτές που ήταν ντυμένοι... θάμνοι. 

Οι δεκάδες αφανείς «ήρωες» που μετείχαν στο φαντασμαγορικό σόου, κινούνταν συνεχώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όπως έγινε γνωστό έλαβαν σημαντικά καλές αμοιβές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων του The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι χορευτές που εμφανίστηκαν ντυμένοι ως θάμνοι έλαβαν 1.309 δολάρια (1.098,88 ευρώ) ο καθένας, όπως μεταδίδει το Sports Illustrated.

Σύμφωνα με τον Ρόβελ πληρώθηκαν με 18,70 δολάρια την ώρα και εργάστηκαν 70 ώρες σε διάστημα οκτώ ημερών, συν το Super Bowl.

