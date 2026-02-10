Super Bowl: Πόσα χρήματα πήραν οι «θάμνοι» στο Halftime Show του Bad Bunny (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό «ξεδιπλώθηκε» στο Halftime Show του Bad Bunny που έδωσε το σήμα για το Super Bowl, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν οι χορευτές που ήταν ντυμένοι... θάμνοι.

Οι δεκάδες αφανείς «ήρωες» που μετείχαν στο φαντασμαγορικό σόου, κινούνταν συνεχώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όπως έγινε γνωστό έλαβαν σημαντικά καλές αμοιβές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων του The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι χορευτές που εμφανίστηκαν ντυμένοι ως θάμνοι έλαβαν 1.309 δολάρια (1.098,88 ευρώ) ο καθένας, όπως μεταδίδει το Sports Illustrated.

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309).



Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026

Σύμφωνα με τον Ρόβελ πληρώθηκαν με 18,70 δολάρια την ώρα και εργάστηκαν 70 ώρες σε διάστημα οκτώ ημερών, συν το Super Bowl.