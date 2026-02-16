Πάλμας: Εξελίξεις εντός της εβδομάδας για τα 13,6 κιλά εκρηκτικών στο Καλό Χωριό

Εξελίξεις εντός της εβδομάδας στο πόρισμα για τα 13,6 κιλά εκρηκτικών από το Καλό Χωριό, προανήγγειλε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, δηλώνοντας ότι το Υπουργείο θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί σύντομα ως προς την εσωτερική έρευνα που αφορά το ΓΕΕΦ.

Ο κ. Πάλμας προέβη στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τα μέλη του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας. Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο.

Ερωτηθείς για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την απώλεια 13,6 κιλών εκρηκτικών από το πεδίο βολής στο Καλό Χωριό, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Άμυνας θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί αναφορικά με την εσωτερική διερεύνηση που διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι νεότερο να ανακοινωθεί». Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το πόρισμα του Υπουργείου Άμυνας αναμένεται να ολοκληρωθεί «μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες».