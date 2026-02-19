Γιώργος Θεοφάνους: Ντρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν στα talent show

Πάφος: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται o 24χρονος εργάτης - Έπεσε στο έδαφος από ύψος 11 μέτρων

Ο συνθέτης μοιράστηκε την εμπειρία του από την παρουσία του ως κριτής σε τηλεοπτικά προγράμματα

Μετανιωμένος για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν σε διαγωνιζόμενους των talent show στα οποία συμμετείχε ως κριτής δήλωσε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο συνθέτης εκμυστηρεύτηκε πως βλέποντας σχετικά αποσπάσματα ντρέπεται. Πλέον, έχει αντιληφθεί ότι η τηλεόραση ωθεί τους ανθρώπους, που την απαρτίζουν, στα άκρα.

Σε συνέντευξή του, ο Γιώργος Θεοφάνους ρωτήθηκε για τη γεύση που του άφησε η παρουσία του σε τηλεοπτικά προγράμματα. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση, εξομολογήθηκε πως ο τρόπος του προς τους συμμετέχοντες του προκαλεί ντροπή.«Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση. Με έχει επηρεάσει και αρνητικά, καθώς, πολλές φορές που βλέπω σε αναπαραγωγή τον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν. Η τηλεόραση σε παρασύρει, σε ωθεί να φτάσεις στα άκρα, να πεις κάτι πιο έξυπνο, πιο υπερβολικό. Πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Στην αρχή, τουλάχιστον, αυτό έπαθα», ανέφερε στο περιοδικό Hello.

Παρόλα αυτά, η τηλεόραση τον ωφέλησε, αφού εξοικειώθηκε με την έκθεση και έτσι θέλησε να κάνει live εμφανίσεις ως πιανίστας. «Στην πορεία μου έκανε και καλό. Με έβγαλε από το καβούκι μου, θέλησα να βγω στο πιάνο, να παίζω live, κάτι το οποίο δεν συνήθιζα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τις μισές μέρες του χρόνου και ίσως παραπάνω κάνω εμφανίσεις και παίζω πιάνο με μια ομάδα μουσικών και τραγουδιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η τηλεόραση με βοήθησε σε αυτό γιατί ο κόσμος με γνώρισε πιο καλά, όχι μόνο από τα τραγούδια μου αλλά και μένα, το πρόσωπο μου. Όχι την προσωπικότητα μου όμως, το ξεκαθαρίζω αυτό», τόνισε.

