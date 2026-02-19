Πάφος: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται o 24χρονος εργάτης - Έπεσε στο έδαφος από ύψος 11 μέτρων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου που τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα στην Πάφο χθες, Τετάρτη.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άντρας ηλικίας 24 ετών τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, χθες 18/02 στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 24χρονος φέρεται να εργαζόταν στην οροφή κτηρίου στην Πάφο, από όπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέπεσε στο έδαφος από ύψος περίπου 11 μέτρων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή, ωστόσο εκτός άμεσου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 24χρονος φέρει τραύματα στον αυχένα και στη λεκάνη, τραύμα στο κεφάλι, καθώς και θλάσεις στους πνεύμονες. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Σημειώνεται ότι ο 24χρονος κατάγεται από την Αίγυπτο και διαμένει στη Λεμεσό.

