Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Κέρδη ρεκόρ €1,75 δισ. το 2025 για Air France-KLM

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα έσοδα για τον γαλλο-ολλανδικό αερομεταφορέα αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα 33 δισεκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί επίσης ρεκόρ

Καθαρά κέρδη ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το 2025, η Air France-KLM, καταγράφοντας κέρδη ρεκόρ, καθώς επικεντρώθηκε σε προσφορές υψηλής ποιότητας και επωφελήθηκε από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων.

Τα έσοδα για τον γαλλο-ολλανδικό αερομεταφορέα αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα 33 δισεκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί επίσης ρεκόρ, σε ένα «δύσκολο περιβάλλον», όπως το χαρακτήρισε, με τον αριθμό των επιβατών να αυξάνεται κατά 5%, στα 102,8 εκατομμύρια άτομα.

Η αύξηση των κερδών ήταν πενταπλάσια από το 2024, έτος κατά το οποίο πολλοί τουρίστες απέφευγαν τη γαλλική πρωτεύουσα κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ το ισχυρό δολάριο έπληξε τα κέρδη της σε ευρώ.

«Προωθήσαμε τη στρατηγική μας για αναβάθμιση υψηλής ποιότητας μέσω βελτιωμένων εμπειριών πελατών σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες μας - συμπεριλαμβανομένων νέων καμπινών, Wi-Fi υψηλής ταχύτητας και σαλόνια σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος Benjamin Smith σε ανακοίνωσή του.

Τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, που αποτελεί βασικό μέτρο κερδοφορίας, αυξήθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 6,1% και η εταιρεία προβλέπει ότι το περιθώριο θα αυξηθεί στο 8% τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2028.

Ωστόσο, το καθαρό χρέος της εταιρείας αυξήθηκε κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ πέρσι, στα 8,4 δισ., ενώ η αεροπορική εταιρεία δεν έκανε αναφορά σε πληρωμή μερίσματος, το οποίο δεν έχει καταβάλει από το 2008.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑεροδρόμιαΓΑΛΛΙΑαεροπλάνοαεροδρόμιααεροδρόμιοΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα