Κέρδη ρεκόρ €1,75 δισ. το 2025 για Air France-KLM

Καθαρά κέρδη ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το 2025, η Air France-KLM, καταγράφοντας κέρδη ρεκόρ, καθώς επικεντρώθηκε σε προσφορές υψηλής ποιότητας και επωφελήθηκε από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων.

Τα έσοδα για τον γαλλο-ολλανδικό αερομεταφορέα αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα 33 δισεκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί επίσης ρεκόρ, σε ένα «δύσκολο περιβάλλον», όπως το χαρακτήρισε, με τον αριθμό των επιβατών να αυξάνεται κατά 5%, στα 102,8 εκατομμύρια άτομα.

Η αύξηση των κερδών ήταν πενταπλάσια από το 2024, έτος κατά το οποίο πολλοί τουρίστες απέφευγαν τη γαλλική πρωτεύουσα κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ το ισχυρό δολάριο έπληξε τα κέρδη της σε ευρώ.

«Προωθήσαμε τη στρατηγική μας για αναβάθμιση υψηλής ποιότητας μέσω βελτιωμένων εμπειριών πελατών σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες μας - συμπεριλαμβανομένων νέων καμπινών, Wi-Fi υψηλής ταχύτητας και σαλόνια σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος Benjamin Smith σε ανακοίνωσή του.

Τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, που αποτελεί βασικό μέτρο κερδοφορίας, αυξήθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 6,1% και η εταιρεία προβλέπει ότι το περιθώριο θα αυξηθεί στο 8% τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2028.

Ωστόσο, το καθαρό χρέος της εταιρείας αυξήθηκε κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ πέρσι, στα 8,4 δισ., ενώ η αεροπορική εταιρεία δεν έκανε αναφορά σε πληρωμή μερίσματος, το οποίο δεν έχει καταβάλει από το 2008.

