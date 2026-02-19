Οδοφράγματα και έγκλημα στο επίκεντρο συνάντησης Φυτιρή με Βρετανικές Βάσεις

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τα οδοφράγματα και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Βρετανικών Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν αυτή την εβδομάδα εκπρόσωποι της Αστυνομίας και Διοίκησης των ΒΒ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, στη Δεκέλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΒΒ ο Αρχηγός της Αστυνομίας των ΒΒ, Steve Jupp συνοδευόταν από την Πολιτική Διοικήτρια των ΒΒ, Fleur Thomas, καθώς και από ανώτερα στελέχη της ομάδας της.

Αναφέρεται ότι με τον κ. Φυτιρή συζήτησαν θέματα που αφορούν «την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τα οδοφράγματα και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΒΒ και της ΚΔ».

Μιλώντας στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία περιλάμβανε και επισκέψεις στα οδοφράγματα, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Jupp ευχαρίστησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η επαφή αυτή θα συμβάλει σε ακόμη στενότερη συνεργασία προς όφελος ολόκληρης της Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο κ. Jupp «η σημερινή παρουσία του Υπουργού εδώ αποδεικνύει τη κοινή μας δέσμευση να πράξουμε ότι είναι δυνατόν για την ασφάλεια των πολιτών μας».

Η Πολιτική Διοικήτρια των ΒΒ, Fleur Thomas, σημείωσε ότι «η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης έθεσε επίσης τις βάσεις για μια ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία στο μέλλον». «Αφού ανέλαβε τα καθήκοντα του τον Δεκέμβριο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να έχουμε την πρώτη μας συνάντηση με τον κ. Φυτιρή», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ