Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Eurostat: Πρωτιά Κύπρου στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα αποτυπώματα αερίων του θερμοκηπίου καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (6,5 τόνοι ισοδυνάμων CO2 ανά κάτοικο), τη Βουλγαρία (6,8 τόνοι) και τη Σουηδία και τη Ρουμανία (6,9 τόνοι η καθεμία)

Την πρώτη θέση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, καταλαμβάνει η Κύπρος στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το 2023, το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου των αγαθών και των υπηρεσιών που καταναλώνονται στην ΕΕ ανήλθε σε 9,0 τόνους ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κάτοικο, μειωμένο κατά περίπου 1 τόνο σε σύγκριση με το 2022 (10,0 τόνοι).

Αυτός ο δείκτης λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές που παράγονται σε όλες τις αλυσίδες παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού εμφανίζονται και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τις εκπομπές που ενσωματώνονται σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα αποτυπώματα αερίων του θερμοκηπίου καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (6,5 τόνοι ισοδυνάμων CO2 ανά κάτοικο), τη Βουλγαρία (6,8 τόνοι) και τη Σουηδία και τη Ρουμανία (6,9 τόνοι η καθεμία).

Αντίθετα, τα υψηλότερα αποτυπώματα ανά κάτοικο καταγράφηκαν στην Κύπρο (14,8 τόνοι), την Ιρλανδία (14,0 τόνοι) και το Λουξεμβούργο (12,7 τόνοι).

Tags

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝEurostat

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα