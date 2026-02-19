Eurostat: Πρωτιά Κύπρου στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο

Την πρώτη θέση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, καταλαμβάνει η Κύπρος στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το 2023, το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου των αγαθών και των υπηρεσιών που καταναλώνονται στην ΕΕ ανήλθε σε 9,0 τόνους ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κάτοικο, μειωμένο κατά περίπου 1 τόνο σε σύγκριση με το 2022 (10,0 τόνοι).

Αυτός ο δείκτης λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές που παράγονται σε όλες τις αλυσίδες παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού εμφανίζονται και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τις εκπομπές που ενσωματώνονται σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα αποτυπώματα αερίων του θερμοκηπίου καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (6,5 τόνοι ισοδυνάμων CO2 ανά κάτοικο), τη Βουλγαρία (6,8 τόνοι) και τη Σουηδία και τη Ρουμανία (6,9 τόνοι η καθεμία).

Αντίθετα, τα υψηλότερα αποτυπώματα ανά κάτοικο καταγράφηκαν στην Κύπρο (14,8 τόνοι), την Ιρλανδία (14,0 τόνοι) και το Λουξεμβούργο (12,7 τόνοι).