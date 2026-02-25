Ταξιδεύετε; Πότε να πετάξετε και πότε να κλείσετε - Τα κορυφαία κόλπα για φθηνές πτήσεις το 2026

Νέα έρευνα δείχνει ότι αλλάζουν τόσο οι φθηνότερες ημέρες της εβδομάδας όσο και οι πιο οικονομικοί μήνες του έτους για να κλείσει κανείς αεροπορικά εισιτήρια.

Η έκθεση «2026 Air Hacks» της Expedia καταγράφει μια απροσδόκητη μετατόπιση στις οικονομίες των ταξιδιωτών, καθώς ο Ιούνιος αναδεικνύεται στον πιο οικονομικό μήνα για να πετάξει κανείς.

Η Παρασκευή αναδεικνύεται ως η φθηνότερη ημέρα, με την πλατφόρμα κρατήσεων να αποδίδει αυτή την τάση στη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών προς το τέλος της εβδομάδας.

Πότε να ταξιδέψετε για να βρείτε τις φθηνότερες πτήσεις

Η έκθεση της Expedia βασίζεται σε εκατομμύρια σημεία δεδομένων της πλατφόρμας και σε νέα έρευνα καταναλωτών, προκειμένου να αναδείξει πώς οι μεταβαλλόμενες ταξιδιωτικές συμπεριφορές αναδιαμορφώνουν το πότε οι παραθεριστές επιλέγουν να μπουν στο αεροπλάνο.

«Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες επιστρέφουν πλέον σπίτι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οπότε ανοίγονται νέες ευκαιρίες για τους ταξιδιώτες αναψυχής να εξοικονομήσουν χρήματα επιλέγοντας πιο έξυπνες ημέρες πτήσης, όπως η Παρασκευή για τις καλύτερες τιμές ή η Τρίτη για λιγότερο συνωστισμό», εξηγεί η Melanie Fish, εκπρόσωπος της Expedia.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Παρασκευή είναι η φθηνότερη ημέρα για να πετάξει κανείς, εξοικονομώντας έως και 18% σε σύγκριση με το ταξίδι το Σάββατο.

Για ταξίδια σε business class, η Πέμπτη είναι η πιο οικονομική ημέρα πτήσης, με εξοικονόμηση 17% σε σχέση με την Κυριακή, που είναι και η πιο ακριβή.

Τα ταξίδια τον Ιούνιο συνεπάγονται, κατά μέσο όρο, πτήσεις 68% φθηνότερες σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 250 λίρες (300 ευρώ) λιγότερα ανά εισιτήριο.

Πότε να κλείσετε πτήσεις για να εξοικονομήσετε χρήματα

Όσον αφορά την ίδια την κράτηση, η Expedia συνιστά να περιμένετε πιο κοντά στο ταξίδι απ’ όσο ίσως νομίζετε, αλλά όχι την τελευταία στιγμή.

Το πιο συμφέρον «παράθυρο» κρατήσεων για εσωτερικές πτήσεις στην οικονομική θέση είναι 31 έως 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 38 λίρες (46 ευρώ) χαμηλότερες σε σχέση με κρατήσεις που γίνονται πάνω από έξι μήνες νωρίτερα.

Οι ταξιδιώτες σε διεθνείς προορισμούς μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 93 λίρες (112 ευρώ) αν κλείσουν 15 έως 30 ημέρες πριν από το ταξίδι, αντί για έξι μήνες πριν. Για όσους δεν θέλουν να το αφήσουν τόσο κοντά στην αναχώρηση, μια κράτηση 31 έως 45 ημέρες πριν εξακολουθεί να προσφέρει εξοικονόμηση 85 λιρών (102 ευρώ) σε σχέση με την κράτηση έξι μήνες νωρίτερα.

Όσον αφορά την ημέρα που κάνετε την κράτηση, η Κυριακή είναι η φθηνότερη, σύμφωνα με την έκθεση.

Πότε να πετάξετε για να αποφύγετε την πολυκοσμία

Το να προσπαθεί κανείς να κινηθεί σε ένα κατάμεστο αεροδρόμιο είναι σίγουρη συνταγή για να ξεκινήσει το ταξίδι του στραβά. Για μια πιο χαλαρή εμπειρία, η Τρίτη είναι η λιγότερο φορτωμένη ημέρα της εβδομάδας για πτήσεις, ενώ η Παρασκευή η πιο πολυσύχναστη.

Οι φθηνότεροι προορισμοί για πτήσεις από την Ευρώπη

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Skyscanner δημοσίευσε την έκθεση Travel Trends, στην οποία υπολογίζει τους φθηνότερους προορισμούς για πτήσεις από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το 2026.

Οι σκανδιναβικές χώρες προσφέρουν μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες, όπως και το Μαρόκο.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτη στη λίστα είναι η Κολωνία στη Γερμανία, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειωμένες κατά 44% σε σχέση με το 2025. Ακολουθεί η Γκόα στην Ινδία και στην τρίτη θέση βρίσκεται το Κάουνας στη Λιθουανία.

Ο φθηνότερος προορισμός από τη Γαλλία είναι το Τρόμσο στη Νορβηγία, όπου οι τιμές των εισιτηρίων έχουν μειωθεί κατά 28% σε ετήσια βάση. Δεύτερη έρχεται η Σόφια στη Βουλγαρία και τρίτη το Ροβανιέμι στη Φινλανδία.

Το Rovamiemi αποτελεί και την πιο συμφέρουσα διαδρομή για τη Γερμανία, με πτώση τιμών 40% σε σχέση με πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή και στην τρίτη το Φεζ στο Μαρόκο.

Το Φεζ βρίσκεται επίσης στην κορυφή της λίστας με τους φθηνότερους προορισμούς από την Ιταλία, με τις τιμές να είναι κατά 34% χαμηλότερες από το 2025. Δεύτερο είναι το Τρόμσο και τρίτη η Μασκάτ στο Ομάν.

