«Δεν θέλουμε μια ‘κυβέρνηση’ κλεφτών»: Πορεία διαμαρτυρίας Τ/κ συντεχνιών κατά διαφθοράς και φτώχειας στην κατεχόμενη Λευκωσία

Πορεία διαμαρτυρίας στην κατεχόμενη Λευκωσία διοργάνωσαν την Τρίτη οι πέντε εξουσιοδοτημένες συντεχνίες του «δημόσιου» τομέα, KTAMS, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS και KTOEÖS, έχοντας ως κύριο σύνθημα «Όχι στη διαφθορά, τη φτώχεια και την καταστροφή».

Τα συνδικάτα συγκεντρώθηκαν και πορεύτηκαν προς την «πρωθυπουργία». Τη διαμαρτυρία υποστήριξαν επίσης το CTP, το TDP, διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες. Στην πορεία χρησιμοποιήθηκαν μαύρες σημαίες και πυρσοί για να διαμαρτυρηθούν κατά της ‘κυβέρνησης’ UBP-DP-YDP και χρησιμοποιήθηκαν συνθήματα όπως «Παραίτηση ‘κυβέρνησης’» και «Δεν θέλουμε μια ‘κυβέρνηση’ κλεφτών».

Στην κοινή δήλωση των συντεχνιών, την οποία ανέγνωσε η Πρόεδρος της KTOEÖS, Σελμά Εϊλέμ, αναφέρεται ότι δεν θα εγκαταλείψουν τον αγώνα τους ενάντια «στην πολιτική αφομοίωσης που έχει επιβληθεί στους Τουρκοκύπριους εδώ και πολλά χρόνια».

Σημειώνεται επίσης ότι η αντίσταση στην επιβολή πολιτικών που υποβιβάζουν τη «χώρα σε μια υποδεέστερη διοίκηση» θα συνεχιστεί. «Είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε τους προδότες που συνεργάζονται στη χώρα μας, οι οποίοι έχουν αφήσει το νησί εκτός του πεδίου εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Ήρθαμε να καταδικάσουμε όσους πουλάνε τη χώρα μας στο πράσινο κεφάλαιο», προστίθεται.

«Αρκετά πια για όσους έχουν καταλάβει τον έλεγχο κάθε θεσμού στη χώρα μας», αναφέρουν τα συνδικάτα, τονίζοντας ότι «ήρθαμε να πούμε τέλος σε όσους καταστρέφουν τις δημοκρατικές αξίες, που επιδιώκουν να μειώσουν την αγοραστική μας δύναμη και να μας φτωχοποιήσουν».

«Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε. Ήρθαμε να φωνάξουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθεί το πολιτικό Ισλάμ στα κορίτσια μας», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ