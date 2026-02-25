ΕΟΑ Πάφου: Κρίσιμη αλλά διαχειρίσιμη η υδατική κατάσταση στην Πόλη Χρυσοχούς

Κρίσιμη αλλά διαχειρίσιμη χαρακτήρισε την υδατική κατάσταση στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επισημαίνοντας ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα και τα μέτρα που λαμβάνονται μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Ο κ. Πιττοκοπίτης κλήθηκε να σχολιάσει την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, με αντικείμενο την υδατική κατάσταση και το ισοζύγιο της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, υπηρεσιακοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), εκπρόσωποι του ΕΟΑ Πάφου, ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ανασκόπηση των σημερινών δεδομένων και συζητήθηκαν οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν τόσο για την ύδρευση όσο και για την άρδευση.

Σε ό,τι αφορά την άρδευση, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ξεκαθάρισε είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν γύρω στον Απρίλιο, όταν θα υπάρχουν ενώπιον της Πολιτείας όλα τα στοιχεία για τα αποθέματα στα φράγματα της περιοχής. Όπως τονίστηκε, στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των παραγωγών. Σε σχέση με την ύδρευση, επαναβεβαιώθηκε συνέχισε η πολιτική βούληση για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στον κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς.

Ο κ. Πιττοκοπίτης υπενθύμισε ότι τόσο ο Δήμος όσο και τα διαμερίσματα της περιοχής υδροδοτούνται μέχρι σήμερα αποκλειστικά από γεωτρήσεις, των οποίων η αξιοπιστία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ιδιαίτερα υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής και της παρατεταμένης ανομβρίας που επηρεάζει τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή, σημείωσε, είναι πλέον καταφανής. Ήδη έχουν ξεκινήσει μελέτες για τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων εγκατάστασης, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι η μονάδα θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για το τρέχον έτος, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και η διαχείριση θα γίνει με τα υφιστάμενα μέσα. Παράλληλα, το ΤΑΥ προωθεί με ταχείς ρυθμούς τη λειτουργία ταχυδιυλιστηρίου στην περιοχή του Νέου Χωρίου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες Προδρομίου, Νέου Χωρίου και της τουριστικής περιοχής Λατσιού.

Επιπλέον, μελετάται η λειτουργία δεύτερης μονάδας για την κάλυψη της βόρειας περιοχής του Κόλπου, ανατολικά από την Αργάκα προς τον Πωμό.

Την ίδια ώρα, προωθείται η αξιοποίηση επιπρόσθετων γεωτρήσεων για ενίσχυση της υδατοπρομήθειας, σε συνδυασμό με εντατικοποίηση των προσπαθειών για περιορισμό των απωλειών και της σπατάλης νερού, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για νοικοκυριά, τουρισμό και γεωργία, κατέληξε.