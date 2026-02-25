Νέα σύγχρονα αμαξίδια για την ενίσχυση της καθαριότητας στον Δήμος Πάφου

Σημαντική ενίσχυση στον τομέα της καθαριότητας εξασφάλισε ο Δήμος Πάφου, προχωρώντας στην προμήθεια νέων, σύγχρονων αμαξιδίων για τους οδοκαθαριστές της πόλης.

Την ανακοίνωση έκανε ο Προιστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δ. Πάφου Δρ. Χρίστος Χρίστου, επισημαίνοντας τη σημασία της αναβάθμισης του εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων της υπηρεσίας καθαριότητας.

Σε δηλώσεις του , ο Δρ. Χρίστου ανέφερε ότι το κόστος για την αγορά των νέων αμαξιδίων καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβούλου του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου, Χουά Τζιάνγκ. Όπως σημείωσε, η συμβολή αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, οι οποίοι καθημερινά φροντίζουν για την καθαριότητα και την εικόνα της πόλης. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, παρουσία των οδοκαθαριστών που παρέλαβαν τον νέο εξοπλισμό. Με τα σύγχρονα αμαξίδια, οι εργαζόμενοι αναμένεται να διευκολυνθούν σημαντικά στο έργο τους, αποκτώντας καλύτερη εργονομία, αυξημένη ασφάλεια και μεγαλύτερη αποδοτικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως είπε.

Ο Δρ. Χρίστου υπογράμμισε επίσης ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η υπηρεσία καθαριότητας να λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά, ώστε οι περιοχές ευθύνης να καθαρίζονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με καλύτερα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην Πάφο, με τον Δήμο να δίνει έμφαση τόσο στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του όσο και στη συνεχή βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του.