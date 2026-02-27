To καλύτερο πρόγραμμα στο πλυντήριο που πρέπει να χρησιμοποιείτε αν θέλετε τα ρούχα σας να διαρκέσουν

Πόσες φορές έχετε βγάλει την αγαπημένη σας μπλούζα από το πλυντήριο και έχετε διαπιστώσει ότι έχει ξεθωριάσει ή, ακόμη χειρότερα, έχει μικρύνει; Ένα λάθος πρόγραμμα πλύσης αρκεί για να καταστρέψει ρούχα που αγαπάμε.

Τα καλά νέα έιναι ότι η επιστήμη έχει απάντηση και μάλιστα απλή. Το κρύο και σύντομο πλύσιμο φαίνεται πως είναι ο μεγάλος σύμμαχος τόσο της ντουλάπας μας όσο και του περιβάλλοντος.

Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη

Έρευνα του 2020 από το University of Leeds, σε συνεργασία με την Procter & Gamble, ανέτρεψε όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τις μεγάλες πλύσεις. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ένα πιο σύντομο και πιο κρύο πρόγραμμα όχι μόνο διατηρεί τα ρούχα σε καλύτερη κατάσταση για μεγαλύτερο διάστημα, αλλά μειώνει και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και την απελευθέρωση μικροϊνών και βαφών στο περιβάλλον.

Κάθε κύκλος πλύσης, σύμφωνα με τους ερευνητές, απελευθερώνει εκατοντάδες χιλιάδες μικροΐνες που καταλήγουν σε θάλασσες και ακτές, παραμένουν εκεί για χρόνια και συχνά καταλήγουν στον οργανισμό θαλάσσιων ζώων.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές έπλυναν 20 μπλουζάκια (12 σκούρα και 8 έντονων χρωμάτων) από γνωστές εταιρείες αθλητικών ειδών, χρησιμοποιώντας συμβατικά πλυντήρια και κάψουλες απορρυπαντικού.

Συγκρίθηκαν δύο προγράμματα και τα δύο στις 1.600 στροφές:

30 λεπτά στους 25°C

85 λεπτά στους 40°C

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: Το πιο ζεστό και μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα προκάλεσε μεγαλύτερο ξεθώριασμα, περισσότερη απώλεια ινών και αυξημένη απελευθέρωση βαφής στο νερό. Αντίθετα, το σύντομο και κρύο πρόγραμμα μείωσε την αποβολή μικροϊνών έως και 52% και τη μεταφορά βαφής έως 74%.

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Energy Saving Trust, η μείωση της θερμοκρασίας πλύσης περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο περίπου κατά 66%. Με απλά λόγια υπάρχει τριπλό όφελος: Ρούχα που διαρκούν περισσότερο, λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον, χαμηλότερος λογαριασμός ρεύματος.

Γιατί έχει σημασία

Όπως είχε δηλώσει η επικεφαλής της έρευνας, οι καταναλωτές συχνά αναφέρουν ότι τα ρούχα τους χάνουν τη φόρμα, την απαλότητα και το χρώμα τους ακόμη και πριν από την πέμπτη πλύση, γεγονός που τα οδηγεί πιο γρήγορα στα σκουπίδια.

Σε μια εποχή που η «γρήγορη μόδα» επιβαρύνει ήδη σοβαρά τον πλανήτη, το να διατηρούμε τα ρούχα μας σε καλή κατάσταση για περισσότερο χρόνο είναι μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη βιωσιμότητας.

Είναι όμως όλα τα ρούχα για κρύο πλύσιμο;

Σύμφωνα με την Carolyn Forté από το Good Housekeeping Home Care & Cleaning Lab, τα σύγχρονα απορρυπαντικά έχουν πλέον σχεδιαστεί ώστε να αποδίδουν εξαιρετικά και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ τα νέα πλυντήρια διαθέτουν ειδικά προγράμματα κρύου νερού.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις. Κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και πολύ λερωμένα ρούχα, όπως τα αθλητικά, μπορεί να χρειάζονται υψηλότερη θερμοκρασία ή μεγαλύτερη διάρκεια, για σωστή απολύμανση και απομάκρυνση βακτηρίων.

Για τα καθημερινά ρούχα όμως, μπλουζάκια, τζιν και ελαφρώς φορεμένα κομμάτια, ένα πρόγραμμα 20-30°C διάρκειας περίπου 30 λεπτών, σε συνδυασμό με καλό απορρυπαντικό, είναι απολύτως επαρκές.

Αν θέλετε να προστατεύσετε τα ρούχα σας, να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα και να εξοικονομήσετε χρήματα, η λύση βρίσκεται στη θερμοκρασία. Μερικές φορές, το «κρύο» είναι τελικά η πιο... «ζεστή» κίνηση για το πορτοφόλι και τον πλανήτη.

Πηγή: iefimerida.gr