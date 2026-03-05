Σχέδιο «έκτακτης ανάγκης» για τα Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στο Ιράν

Αναστάτωση προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, καθώς οι διοργανωτές της εκδήλωσης επεξεργάζονται σχέδιο έκτακτης ανάγκης, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πηγή κοντά στην Ακαδημία ανέφερε στο Page Six ότι οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν το κόκκινο χαλί, προκειμένου να αποφύγουν την εικόνα της γιορτής και της υπερβολής σε μια τόσο φορτισμένη συγκυρία, με τη στρατιωτική επιχείρηση «Operation Epic Fury» να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Ιράν.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι το κόκκινο χαλί είχε αρχικά σχεδιαστεί με την πρόθεση να διακοσμηθεί με γιαπωνέζικα σφενδάμια, σύμβολα ειρήνης και μακροζωίας. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν ερωτήματα σχετικά με το αν αυτή η διακόσμηση παραμένει κατάλληλη για το κλίμα της εποχής.

Δεν έχουν βγει επίσημες ανακοινώσεις -Για πρώτη φορά 3 Ιρανοί δημιουργοί είναι υποψήφιοι για βραβείο

Παρά τις ενδείξεις περί αλλαγών, οι παραγωγοί της τελετής μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες αποφάσεις για τροποποίηση του σχεδιασμού του κόκκινου χαλιού. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές από την κινηματογραφική βιομηχανία, η Ακαδημία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο πώς θα χειριστεί τα επικοινωνιακά ζητήματα της βραδιάς. «Εξετάζουν απολύτως κάθε ενδεχόμενο και όλες τις πιθανές εικόνες που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο που γνωρίζει τις προετοιμασίες της τελετής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ, τρεις Ιρανοί δημιουργοί είναι υποψήφιοι για βραβείο, γεγονός που προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην πολιτική και κοινωνική ευαισθησία της εκδήλωσης. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονται ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί για την ταινία It Was Just an Accident και οι παραγωγοί του ντοκιμαντέρ Cutting Through Rocks, Σάρα Χάκι και Μοχαμαντρέζα Εϊνί.

Κονκάρδες «ICE OUT» και «BE GOOD»

Η ένταση γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις έχει προκαλέσει ανησυχία και στους ηθοποιούς και τα στούντιο, με τους εκπροσώπους τους να εκφράζουν φόβους για πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το Ιράν. Στα πρόσφατα SAG Awards, δημοσιογράφοι τοποθετήθηκαν στρατηγικά κοντά σε κάδους απορριμμάτων, προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο να χάσουν συνεντεύξεις από υποψήφιους, αν αυτοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε πολιτικές ερωτήσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναμένεται να φανεί αν οι παρουσιαστές και οι υποψήφιοι θα φορέσουν τις κονκάρδες «ICE OUT» και «BE GOOD», όπως είχε συμβεί στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς φήμες θέλουν την ίδια εταιρεία δημοσίων σχέσεων να στέλνει emails με προτροπή να φορεθούν οι κονκάρδες, ως μέρος μιας καμπάνιας που σχετίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: iefimerida.gr