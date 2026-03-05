Στις φλόγες υπνοδωμάτιο σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια - Πρόλαβαν να εξέλθουν οι ένοικοι

Σε ηλεκτρικό πρόβλημα καλωδίου επέκτασης (extension) αποδίδεται φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της Τετάρτης, σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια. Οι ένοικοι εξήλθαν έγκαιρα από αυτήν, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου ανταποκρίθηκε, στις 21:16, για κατάσβεση φωτιάς σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:13.

Η πυρκαγιά, προσθέτει, βρισκόταν σε υπνοδωμάτιο της οικίας, του οποίου το περιεχόμενο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, έπιπλα και η βαφή της τοιχοποιίας.

Οι ένοικοι της οικίας, σύμφωνα με τον κ.Κεττή, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, εξήλθαν με ασφάλεια, χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε καλώδιο επέκτασης (extension), το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ρευματοδότη.

