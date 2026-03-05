Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στις φλόγες υπνοδωμάτιο σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια - Πρόλαβαν να εξέλθουν οι ένοικοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε καλώδιο επέκτασης (extension), το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ρευματοδότη.

Σε ηλεκτρικό πρόβλημα καλωδίου επέκτασης (extension) αποδίδεται φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της Τετάρτης, σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια. Οι ένοικοι εξήλθαν έγκαιρα από αυτήν, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου ανταποκρίθηκε, στις 21:16, για κατάσβεση φωτιάς σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:13.

Η πυρκαγιά, προσθέτει, βρισκόταν σε υπνοδωμάτιο της οικίας, του οποίου το περιεχόμενο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, έπιπλα και η βαφή της τοιχοποιίας.

Οι ένοικοι της οικίας, σύμφωνα με τον κ.Κεττή, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, εξήλθαν με ασφάλεια, χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε καλώδιο επέκτασης (extension), το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ρευματοδότη.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα