Συναγερμός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Θετικό κρούσμα στον αφθώδη πυρετό σε μονάδα βοοειδών στη Δρομολαξιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θετικό κρούσμα στον αφθώδη πυρετό εντοπίστηκε σε μονάδα βοοειδών στη Δρομολαξιά, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης και των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μονάδα βρίσκεται στις παρυφές της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων που έχει καθοριστεί ως μολυσμένη περιοχή, γεγονός που έχει θέσει σε κινητοποίηση τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Τα ζώα της μονάδας είναι γύρω στα 500. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για την υπόθεση αναμένεται να δοθούν από εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, με την ακριβή ώρα να ανακοινώνεται σύντομα.

