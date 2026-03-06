Γιατί βάφουν λευκούς τους κορμούς των δέντρων την άνοιξη

Στις αρχές της άνοιξης, συχνά παρατηρούμε στους κήπους και τους δρόμους ένα χαρακτηριστικό θέαμα: κορμούς δέντρων, κυρίως οπωροφόρων, βαμμένους με έντονο λευκό χρώμα.

Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς διακοσμητική, αποτελεί μια παλιά, αλλά πολύ αποτελεσματική μέθοδο προστασίας των δέντρων.

Το βάψιμο των δέντρων με λευκό χρώμα είναι στην ουσία μια μορφή ασβέστωσης, δηλαδή η εφαρμογή ασβεστόνερου στους κορμούς που προστατεύει τον κορμό στις μεταβατικές εποχές, ιδιαίτερα μετά τον χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Την άνοιξη, οι ζεστές ημέρες συχνά ακολουθούνται από ψυχρές νύχτες, ειδικά σε βόρειες περιοχές ή σε ορεινές ζώνες. Οι απότομες αυτές διαφορές θερμοκρασίας προκαλούν διαστολή και συστολή στον φλοιό των δέντρων, με συνέπεια να δημιουργούνται μικρές ρωγμές, που αποτελούν ιδανικές εισόδους για μύκητες και ασθένειες.

Ο ασβέστης λειτουργεί ως φυσικός ρυθμιστής θερμοκρασίας, αντανακλώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, ο κορμός δεν υπερθερμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και περιορίζονται οι ζημιές από τον παγετό τη νύχτα. Επιπλέον, καθυστερεί ελαφρώς η άνθηση των δέντρων, προσφέροντας προστασία από τους όψιμους παγετούς που μπορεί να πλήξουν τα πρώιμα άνθη σε δέντρα όπως οι βερικοκιές, οι ροδακινιές ή οι κερασιές.

Φυσική άμυνα απέναντι σε παράσιτα

Ο ασβέστης λειτουργεί επίσης ως φυσικό εντομοκτόνο. Στις αρχές Μαρτίου, πολλά έντομα βγαίνουν από τη χειμερινή τους νάρκη. Η εφαρμογή λευκού επιχρίσματος στον κορμό και στη βάση των βασικών κλαδιών δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που κλείνει τις κοιλότητες όπου συνήθως κρύβονται αυγά και προνύμφες.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά η εμφάνιση παρασίτων στους οπωρώνες, όπως μελίγκρα, που ταλαιπωρούν μηλιές, αχλαδιές και βερικοκιές. Με σωστή εφαρμογή, η προσβολή από αυτά τα έντομα μπορεί να μειωθεί έως και 40%, διασφαλίζοντας ένα υγιές ξεκίνημα για τη νέα σεζόν.

Καθαρισμός του κορμού πριν από την εφαρμογή

Για να είναι αποτελεσματικός ο ασβέστης, απαιτείται να προηγηθεί καθαρισμός του κορμού. Πολλά δέντρα καλύπτονται από βρύα ή λειχήνες, που αποτελούν ιδανικά καταφύγια για μύκητες και έντομα κατά τον χειμώνα.

Ο κορμός καθαρίζεται με σκληρή ή μεταλλική βούρτσα, αφαιρώντας τα νεκρά κομμάτια φλοιού και τα φυτά που είναι επικολλημένα στην επιφάνεια. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσφυση του ασβέστη και πιο αποτελεσματική προστασία των δέντρων.

Πώς παρασκευάζεται το μείγμα

Πολλοί προτιμούν να φτιάχνουν μόνοι τους το μείγμα ασβέστη για δέντρα. Μια συνταγή που εφαρμόζεται ευρέως περιλαμβάνει:

4 μέρη ασβέστη

1 μέρος άργιλο

Νερό ή ορός γάλακτος

Η άργιλος δίνει στο μείγμα τη σωστή υφή και λειτουργεί σαν προστατευτικό επίθεμα, ενώ οι πρωτεΐνες του ορού γάλακτος βοηθούν στην καλή πρόσφυση ακόμη και σε βροχερές ημέρες. Το μείγμα πρέπει να έχει παχύρρευστη υφή, ώστε να απλώνεται εύκολα με πινέλο χωρίς να στάζει.

Η σωστή στιγμή για εφαρμογή

Η εφαρμογή πρέπει να γίνει πριν ανοίξουν τα μπουμπούκια. Αν γίνει αφού εμφανιστούν τα πρώτα φύλλα, ο ασβέστης μπορεί να βλάψει τους τρυφερούς ιστούς. Συνιστώνται ξηρές, ήρεμες ημέρες χωρίς έντονο άνεμο, ώστε το στρώμα να στεγνώσει γρήγορα και να προστατεύει αποτελεσματικά τον κορμό και τα κλαδιά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κηπουροί μπορούν να περιορίσουν τα παράσιτα και τις ασθένειες κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ τα δέντρα θα αφιερώσουν περισσότερη ενέργεια στην ανάπτυξη και την παραγωγή καρπών.

Πηγή: iefimerida.gr