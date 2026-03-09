Rihanna: Πυροβολισμοί στο σπίτι της στο Λος Άντζελες - Συνελήφθη μία γυναίκα

Μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε επανειλημμένα το σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς, με μία από τις σφαίρες να διαπερνά τον τοίχο του.

Η εφημερίδα Los Angeles Times και το δίκτυο NBC4, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος 'Αντζελες, ανέφεραν ότι οι αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 (τοπική ώρα) την Κυριακή 8 Μαρτίου και έθεσαν υπό κράτηση μια 30χρονη ύποπτη.

Η Rihanna βρισκόταν στην πολυτελή έπαυλη, αλλά δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με πηγή των Los Angeles Times. Αναφέρεται επίσης πως «περίπου 10 πυροβολισμοί» ερίφθησαν από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο, απέναντι από την πύλη της έπαυλης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν στο σπίτι ήταν ο σύντροφός της, A$AP Rocky και τα τρία παιδιά τους. Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, η διάσημη τραγουδίστρια είναι «καλά στην υγεία της».

BREAKING: Police are on scene after several gunshots were fired toward a home belonging to @rihanna in Beverly Hills.



Officers with the Los Angeles Police Department say one woman has been arrested in connection with the shooting. pic.twitter.com/LCsIliYAfk — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) March 9, 2026

«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι και να ακούς τις σφαίρες να χτυπούν τους τοίχους» δήλωσε ο Keith England στο FOX 11 προσθέτοντας ότι οι πυροβολισμοί ήταν απανωτοί: «Πιθανότατα γύρω στους 10».

Λίγη ώρα αργότερα το όχημα εντοπίστηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, όπου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ