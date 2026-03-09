Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Μελόνι: Δεν διαθέτω τα αναγκαία στοιχεία για να πάρω θέση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Εκτός από τον Ισπανό πρωθυπουργό, κανένας άλλο δεν καταδίκασε την πρωτοβουλία και κανένας δεν συμμετέχει στην σύρραξη»

 «Δεν διαθέτω τα αναγκαία στοιχεία για να πάρω θέση, με κατηγορηματικό τρόπο, σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Ιράν», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι , σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι, προσθέτοντας ότι «αυτό ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη».

«Εκτός από τον Ισπανό πρωθυπουργό, κανένας άλλο δεν καταδίκασε την πρωτοβουλία και κανένας δεν συμμετέχει στην σύρραξη», πρόσθεσε η Μελόνι, λέγοντας ότι «επιβεβαιώνω ότι δεν είμαστε μέρος του πολέμου και ότι η Ιταλία δεν εννοεί να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε παράλληλα ότι συμμερίζεται τα όσα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής της, ο Γκουίντο Κροζέτο, τονίζοντας ότι «πρέπει όλοι να αναμετρηθούν με ένα πλαίσιο στο οποίο έπαψαν να ισχύουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου».

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που συνέβη τώρα, αλλά σίγουρα το όλο, γενικότερο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονο χάος», σημείωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Θεωρώ», συμπλήρωσε, «ότι η κρίση έγινε δομική, ιδίως με την κρίση της Ουκρανίας, ποιος θα έπρεπε να ζητήσει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Υποτίθεται τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουμε ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο πριν από τέσσερα χρόνια εισέβαλε σε γειτονική χώρα για να προσπαθήσει να την προσαρτήσει», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΤΑΛΙΑΟΗΕΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα