Έναρξη συνεργασίας ΚΕΒΕ και Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου προχωρούν στην ενεργοποίηση της συνεργασίας, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο συναντήσεων ανώτατου επιπέδου μεταξύ των διευθύνσεων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο οργανισμών που εδώ και καιρό πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή αποτελεί επιστέγασμα ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, τη λειτουργική σχέση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τις τραπεζικές εργασίες και υπηρεσίες.

Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης, της διαφάνειας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ τραπεζών και επιχειρηματικής κοινότητας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας στις συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο φορείς εγκαινιάζουν τη δημοσίευση σειράς ενημερωτικού υλικού, σε μορφή κειμένων και βίντεο, το οποίο θα καλύπτει θεματικές όπως:

-Τύποι τραπεζικών λογαριασμών

-Τύποι επιτοκίων και βασικά χαρακτηριστικά τους

-Τραπεζικές συναλλαγές και διαδικασίες

-Το πλαίσιο του ESG

- Τι αφορά η κανονιστική συμμόρφωση και οι σχετικές υποχρεώσεις

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρώτο βίντεο

Το υλικό θα απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την παροχή πρακτικής και αξιόπιστης πληροφόρησης για βασικές πτυχές των τραπεζικών υπηρεσιών.

Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για συνεχή διάλογο και συνεργασία, με γνώμονα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας.