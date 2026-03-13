Τι να κάνετε για να συνεχίσετε να έχετε σήμα στην TV σας

Μία σημαντική αλλαγή, με σημαντικό ενδεχομένως κόστος για τον κύπριο καταναλωτή, φέρνει η 30η Απριλίου 2026. Σε ενάμιση περίπου μήνα τερματίζεται οριστικά το υφιστάμενο σύστημά επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T και εάν το κάθε νοικοκυριό δεν είναι προετοιμασμένο τεχνολογικά για να υποδεχθεί το νέο πρότυπο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVBT2, τότε θα σταματήσει να λαμβάνει σήμα και συνεπώς δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα ελεύθερης λήψης κανάλια που λαμβάνει δωρεάν από τον τηλεοπτικό του δέκτη.

Αναλυτικότερα, από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η παράλληλη λειτουργία των συστημάτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T και DVBT2, στο πλαίσιο της τεχνολογικής αναβάθμισης της επίγειας ψηφιακής πλατφόρμας στη Κύπρο. Ακολούθως, και πιο συγκεκριμένα από τις 30 Απριλίου 2026 και μετέπειτα, το σύστημα DVB-T θα παύσει οριστικά να λειτουργεί, και η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο θα εκπέμπει αποκλειστικά και μόνο με το πρότυπο DVB-T2.

Τι είναι το DVB–T2

Το πρότυπο DVB–T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2nd Generation) στο οποίο η Κύπρος θα μεταβεί οριστικά από τις 30 Απριλίου 2026, είναι το πρότυπο δεύτερης γενιάς για την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση. Αποτελεί την εξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος DVB-T (που χρησιμοποιείται σήμερα στην Κύπρο ) και είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει υψηλότερη χωρητικότητα, καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, (Ultra High Definition, 4Κ και 8K, Mobile TV, κλπ.) καθώς και μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λήψη του σήματος.

Τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται από εδώ και στο εξής, όποια μάρκα τηλεόρασης επιλέξουν να αγοράσουν, θα πρέπει πρώτα να διασφαλίζουν ότι αυτή υποστηρίζει το σύστημα DVB-T2, ενώ όλες οι παλιές τηλεοράσεις για τη συνέχιση της λήψης μετά τις 30 Απριλίου 2026, θα χρειαστούν αποκωδικοποιητές.

Παράλληλα, οι εισαγωγείς, διανομείς, καταστηματάρχες καλούνται να διασφαλίσουν τη διάθεση συσκευών συμβατών με το DVB-T2. Επιπρόσθετα, καθώς ενδέχεται οι υφιστάμενες τηλεοπτικές συσκευές των καταναλωτών να μην υποστηρίζουν το DVB-T2, και συνεπώς να χρειαστεί αγορά εξωτερικού αποκωδικοποιητή DVB-T2 για τη συνέχιση της λήψης μετά την 1η Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποκωδικοποιητές και οι τηλεοπτικές συσκευές που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, και να συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

Τέλος, εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για την μετάβαση στο νέο σύστημα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T2 θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος DVB-T2.

Aπό: digitallife.com.cy