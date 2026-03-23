Ποτέ μην ρίχνετε βραστό νερό στον νεροχύτη – Ένας υδραυλικός εξηγεί τις συνέπειες

Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να βράζει ζυμαρικά και να στραγγίζει το βραστό νερό στον νεροχύτη; Φαίνεται πρακτικό, γρήγορο και… «έτσι γινόταν πάντα». Οι υδραυλικοί όμως διαφωνούν.

Αυτή η ρουτίνα με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επιταχύνει τη φθορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων και να μετατρέψει μια φαινομενικά ακίνδυνη συνήθεια σε μια απροσδόκητη διαρροή μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας.

Ποιο είναι το πρόβλημα

Αν νομίζατε πως το πρόβλημα που δημιουργείτε όταν ρίχνετε βραστό νερό στο νεροχύτη μπορεί να είναι το λιώσιμο της αποχέτευσης, κάνετε λάθος.

Στις σύγχρονες οικιακές εγκαταστάσεις, συνήθως οι σωλήνες αποχέτευσης είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστικά όπως PVC, ABS ή PP. Αυτά τα υλικά είναι ανθεκτικά στην κανονική χρήση, αλλά σε υψηλές θερμοκρασίες χάνουν την ακαμψία τους και μπορούν να παραμορφωθούν. Το κρίσιμο δεν είναι το θερμικό «σοκ», αλλά η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε υπερβολικά ζεστό νερό, το οποίο μαλακώνει το υλικό και αποδυναμώνει τις ενώσεις.

Τυπικές θερμοκρασίες: Πού ξεκινά η επικίνδυνη ζώνη

Μια σημαντική λεπτομέρεια: Στα συστήματα αποστράγγισης, το PVC συχνά υποδεικνύεται με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περίπου 600 Κελσίου. Το βραστό νερό, όμως, είναι περίπου 1000 Κελσίου. Άρα, όταν ρίχνουμε καυτό νερό απευθείας στην αποχέτευση, ζητάμε από το σύστημα να χειριστεί μια θερμοκρασία πολύ πάνω από το «άνετο εύρος» του – και αυτό αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις και κενά.

Τι μπορεί να συμβεί στην πράξη (και γιατί γίνεται αντιληπτό μόνο όταν είναι πλέον αργά)

Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να μαλακώσει ελαφρώς το σιφόνι και τα τμήματα που βρίσκονται κοντά στην αποχέτευση. Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίζονται μικρές παραμορφώσεις και μικρορωγμές.

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται συνήθως διακριτικά: πρώτα μια μυρωδιά μούχλας, μετά μια σταγόνα εδώ κι εκεί. Και όταν το παρατηρούμε, υπάρχουν ήδη σημάδια στο κάτω μέρος του ντουλαπιού.

Τι πρέπει να κάνετε όταν πάτε να ρίξετε καυτό νερό στο νεροχύτη

Δεν χρειάζεται να περιμένετε να κρυώσει τελείως η κατσαρόλα με το καυτό νερό. Η ιδέα είναι να μειώσετε τη θερμοκρασία πριν εισέλθει το νερό στο σιφόνι.

Τι μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε; Όταν ετοιμάζεστε να ρίξετε πολύ ζεστό νερό, ανοίξτε ταυτόχρονα τη βρύση στο κρύο, ώστε να μειώσετε τη θερμοκρασία της απορροής.

