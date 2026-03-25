Βίντεο: Παγκόσμιο viral οι 7 σκύλοι που το έσκασαν από τους απαγωγείς τους, περπάτησαν 17 χλμ. και επέστρεψαν σπίτι

Σε άλλη μία απόδειξης απόλυτης αφοσίωσης, επτά σκυλάκια στην Κίνα το έσκασαν από τους απαγωγείς τους και επέστεψαν στους ιδιοκτήτες τους, περπατώντας για 2 ημέρες συνεχόμενα.

Πρόσφατα, λαθροδιακινητές προχώρησαν σε μαζικές κλοπές κατοικίδιων σκύλων στο Τζιλίν της βορειοανατολικής Κίνας, με σκοπό να πουληθούν σε αγορές κρέατος σκύλων.

Ωστόσο, επτά από τα ζώα κατάφεραν να ξεφύγουν από το φορτηγό που τα μετέφερε ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Changshuang και ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής.

🇨🇳 | Siete perros robados a sus dueños en el noreste de China se han vuelto virales tras escapar de sus captores y regresar a casa. Los animales fueron presuntamente sustraídos por traficantes para ser vendidos en un mercado de carne de perro.



Lograron escapar de un camión en… pic.twitter.com/xsu2r7EiK1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026

Ενωμένα και αποφασισμένα να επιστρέψουν

Η «ομάδα» ταξίδεψε περίπου 17 χιλιόμετρα, για δύο μέρες, μέσα από δρόμους και χωράφια, με επικεφαλής ένα κόργκι, ενώ η υπόλοιπη αγέλη πλαισίωνε και προστάτευε έναν Γερμανικό Ποιμενικό που είχε τραυματισμένο πόδι, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα έμενε πίσω.

Bίντεο χρηστών που συνάντησαν καθ’ οδόν τα σκυλάκια έχουν γίνει viral και τελικά βοήθησαν στο να βρεθούν τα ζώα σώα και αβλαβή και να επανενωθούν με τους ιδιοκτήτες τους.

Μάρτυρες που προσπάθησαν να πλησιάσουν για να τα βοηθήσουν ή να τα καθοδηγήσουν ανέφεραν ότι τα σκυλιά αγνόησαν οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση, έμεναν μαζί και επικεντρώνονταν αποκλειστικά στη συνέχιση του ταξιδιού τους προς το χωριό.

Η οργάνωση Bitter Coffee Stray Dog Base ανέφερε ότι τα επτά σκυλιά ανήκουν σε τρεις οικογένειες που ζουν στην ίδια γειτονιά στο Τζιλίν, επομένως γνωρίζονταν ήδη μεταξύ τους και έπαιζαν μαζί καθημερινά πριν τους κλέψουν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους απαγωγείς

Η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κλοπή των σκύλων και την πιθανή παράνομη μεταφορά.

Το φορτηγό από το οποίο διέφυγαν τα ζώας πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος ενός δικτύου εμπορίας που προμηθεύει κρέας σκύλου σε μη εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, οι ιδιοκτήτες συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές στο Τζιλίν, χρησιμοποιώντας βίντεο που έχουν γίνει viral για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το φορτηγό.

Πηγή: iefimerida.gr