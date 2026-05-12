ΔΗΚΟ: «Οι εμμονές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη έχουν κοστίσει εκατομμύρια στους φορολογούμενους» για τον ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Νέα επίθεση κατά του πρώην Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εξαπέλυσε το ΔΗΚΟ, με αφορμή δημοσίευμα του «Π», υποστηρίζοντας ότι οι «εμμονές» του κόστισαν εκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους σε σχέση με τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο. Όπως γράφει η ανακοίνωση, τεχνικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εισηγούνταν όπως ο διαγωνισμός βασιστεί σε τεχνοοικονομικά κριτήρια, την εμπειρία και τις ευρωπαϊκές πρακτικές και όχι αποκλειστικά στη χαμηλότερη τιμή.

Όπως αναφέρει το ΔΗΚΟ, ο κ. Μιχαηλίδης επέμεινε ότι μοναδικό κριτήριο θα έπρεπε να είναι η χαμηλότερη προσφορά, με αποτέλεσμα, κατά την ανακοίνωση, το έργο να «ναυαγήσει» και η μονάδα στο Πεντάκωμο να καταλήξει σε μια «χωματερή» χωρίς επεξεργασία ή ανακύκλωση αποβλήτων. Το ΔΗΚΟ κάνει λόγο για κόστος ύψους €40 εκατ. για τους φορολογούμενους, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις «μανίες και εμμονές» του πρώην Γενικού Ελεγκτή.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι εμμονές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη έχουν κοστίσει εκατομμύρια στους φορολογούμενους

Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά, τον ακραίο και προβληματικό τρόπο που συμπεριφέρεται ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε ότι αφορά τη μονάδα ΟΕΔΑ (επεξεργασίας αποβλήτων) στο Πεντάκωμο, φαίνεται πως οι τεχνικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επέμεναν ότι ο διαγωνισμός για τη μονάδα θα έπρεπε να βασιστεί στα τεχνοοικονομικά κριτήρια, στην πείρα και στις ευρωπαϊκές πρακτικές. Σίγουρα όχι αποκλειστικά στην χαμηλότερη τιμή.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης όμως, επέμενε στη δική του θέση: το μοναδικό κριτήριο να είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για τον κ. Μιχαηλίδη, ούτε η πείρα, ούτε οι τεχνικές προδιαγραφές, ούτε οι ευρωπαϊκές πρακτικές είχαν σημασία – ο ίδιος κατείχε την απόλυτη αλήθεια και το μοναδικό κριτήριο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ήταν η χαμηλότερη τιμή.

Δυστυχώς, εισακούσθηκε ο Οδυσσέας και όχι οι ειδικοί.

Το αποτέλεσμα: το έργο έχει πλέον ναυαγήσει.

Καμία επεξεργασία. Καμία ανακύκλωση. Καμία προστασία του περιβάλλοντος.

Απλά στο Πεντάκωμο έχουμε μια «χωματερή» που μας έχει κοστίσει €40 εκ.

Και όλα αυτά λόγω της μανίας και των εμμονών του κ. Μιχαηλίδη.

Ο Κύπριος φορολογούμενος πληρώνει όμως σήμερα τον λογαριασμό.

Αυτά παθαίνουμε όταν αποφασίζουν ακραίοι τις τύχες μας.