Μουσιούττας: Δέκα χρόνια μετά, η αδήλωτη εργασία στην Κύπρο μειώθηκε κατά δύο τρίτα

Στην Κύπρο η αδήλωτη εργασία μειώθηκε από το 15% που ήταν το 2016 στο 5% το 2026 ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας μιλούσε σε συνέδριο που διοργανώνουν σήμερα και αύριο στη Λάρνακα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας με θέμα «Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την προώθηση της δίκαιης εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη», με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας.

Χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» για την Κύπρο να καλωσορίσει όλους τους παρευρισκόμενους στη Λάρνακα «με την ευκαιρία της 10ης επετείου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας, μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας που αντανακλά την κοινή ευρωπαϊκή μας δέσμευση για δίκαιες αγορές εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι «από την ίδρυσή της Πλατφόρμας το 2016, η Κύπρος αποτελεί σταθερό και ενεργό υποστηρικτή της, αναγνωρίζοντας εξ αρχής τη ζωτική σημασία της συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού, των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής συνοχής».

«Η χώρα μας έχει συμβάλει με συνέπεια και εποικοδομητικά στο έργο της Πλατφόρμας, συμμετέχοντας ενεργά στις συνεδριάσεις, τις κοινές δράσεις και τις ανταλλαγές πολιτικών της» είπε.

Κατά την τελευταία δεκαετία, συνέχισε ο Υπουργός «η Πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε βασικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης συνεργασίας των κρατών μελών στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σημείωσε πως «το ζήτημα αυτό παραμένει μια σύνθετη πρόκληση που υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, στρεβλώνει τον δίκαιο ανταγωνισμό και στερεί τις εθνικές οικονομίες από ουσιαστικά έσοδα. Ταυτόχρονα, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θέτει σε κίνδυνο τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας που βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου» είπε και πρόσθεσε πως «η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου αποτελεί, όχι μόνο οικονομική αναγκαιότητα, αλλά και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και θεσμικής ευθύνης».

Αναφερόμενος στην Κύπρο ο κ. Μουσιούττας είπε πως «αξιοποίησε πλήρως και εποικοδομητικά τα εργαλεία και τους μηχανισμούς συνεργασίας της Πλατφόρμας, μεταξύ των οποίων η διοργάνωση δύο δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαίας Βοήθειας κατά την περίοδο 2018–2024».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, οι πρωτοβουλίες αυτές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα πολύτιμες για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης φάσης θεσμικής ενίσχυσης.

Ταυτόχρονα, συνέχισε «συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και στην προώθηση πιο δομημένων και αποτελεσματικών διαδικασιών επιθεώρησης».

Επιπλέον, πρόσθεσε «η Κύπρος έχει συμμετάσχει ενεργά σε κοινές επιθεωρήσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη. Οι ενέργειες αυτές έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της επιχειρησιακής μας τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας» είπε.

Αναφερόμενος στα επιτεύγματα της Πλατφόρμας είπε πως «ένα από τα μεγαλύτερα ήταν η συστηματική ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, καταφέραμε να αντλήσουμε διδάγματα από τις εμπειρίες των ευρωπαίων εταίρων μας και να προσαρμόσουμε επιτυχημένες προσεγγίσεις στο εθνικό μας πλαίσιο, ενισχύοντας περαιτέρω τους μηχανισμούς επιβολής της νομοθεσίας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων».

Οι προσπάθειες αυτές, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας «συνέβαλαν στη μείωση της αδήλωτης εργασίας από 15% το 2016 σε 5% το 2026».

Σημείωσε επίσης πως «η Κύπρος πιστεύει ακράδαντα ότι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας δεν αποτελεί απλώς θέμα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αλλά ένα ευρύτερο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, οικονομικής ανθεκτικότητας και θεσμικής αξιοπιστίας».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών παραμένει ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την αποτελεσματική προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων».

Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ακόμα «με ιδιαίτερη ικανοποίηση» όπως είπε «το επίτευγμα της Κυπριακής Προεδρίας η οποία, μετά από δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων, κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την έγκριση των κρατών μελών για την αναθεώρηση του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης».

Αυτό ανέφερε ο κ. Μουσιούττας«αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη διασφάλιση ότι κάθε εργαζόμενος που μετακινείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται και αντιμετωπίζεται δίκαια».

«Η εξέλιξη αυτή έχει απτό αντίκτυπο στους πολίτες, καθώς ενισχύει τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία των μετακινούμενων εργαζομένων, παρέχει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και εκσυγχρονίζει το πλαίσιο που διέπει τις παροχές μακροχρόνιας φροντίδας, τις οικογενειακές παροχές και τα επιδόματα ανεργίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ακόμα ότι «η Κύπρος, κοιτώντας προς το μέλλον, παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη του έργου της Πλατφόρμας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συντονισμένη δράση, με κοινό στόχο την προώθηση δίκαιων συνθηκών εργασίας και την προστασία των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ