Young Lions Cyprus 2026: Είσαι Χαμαιλάιον; Δείξε το και ζήσε από κοντά τη δημιουργική ζούγκλα των Καννών!

Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), επίσημος εκπρόσωπος των Cannes Lions στην Κύπρο, έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση του διαγωνισμού Young Lions Cyprus 2026, δίνοντας στους νέους επαγγελματίες έως 30 ετών την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς στον τομέα της διαφήμισης που πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο στις Κάννες.

Συνδιοργανωτής των Young Lions Cyprus είναι και φέτος το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Gold Partner της φετινής διοργάνωσης είναι η Cyta.

Πλέον, η τέχνη της επικοινωνίας χρειάζεται καρδιά λιονταριού και μυαλό χαμαιλέοντα, να είναι κάποιος ικανός να αλλάζει μορφή, ανάλογα με το μέσο και τη στρατηγική, χωρίς να χάνει το θάρρος του.

Το Cannes Young Lions Competition αποτελεί το κορυφαίο σημείο συνάντησης για αυτούς τους νέους επαγγελματίες της επικοινωνίας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναδείξουν τη δημιουργικότητα και το ταλέντο τους σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποκτήσουν ανεκτίμητη εμπειρία τόσο από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, όσο και από τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ.

Ο διαγωνισμός Young Lions Cyprus 2026 στοχεύει στην επιλογή των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό στις κατηγορίες Design, Digital, Film, και PR.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Young Lions Cyprus 2026 αποτελείται από κορυφαία στελέχη του διαφημιστικού κλάδου.

Πρόεδρος Young Lions Cyprus 2026

Αναστασία Γρούτα, Head of Media – Gnomi Group & Managing Director, Hub&Spoke

Οργανωτική Επιτροπή

Αρετή Αναστασιάδη, Group Chief Operating Officer, Telia & Pavla BBDO

Άντρεα Χατζηβασιλείου, Chief Operating Officer, Partners Connected Communications

Νικόλας Ζαννέτος, Head of PR & Events, Redwolf Ogilvy

Χριστιάνα Πασχαλίδου, Συντονίστρια, Διευθύντρια Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης

Η Αναστασία Γρούτα, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, δήλωσε:

«Θέλω να καλέσω τους νέους και τις νέες της Κύπρου να συμμετέχουν σε αυτόν τον θεσμό. Όχι μόνο για να διαγωνιστούν, αλλά για να ζήσουν μια εμπειρία που μπορεί να ανοίξει δρόμους. Τα Young Lions είναι μια ευκαιρία να δείξετε πόσο δημιουργικό μπορεί να είναι το νησί μας. Να αποδείξετε ότι μια μικρή αγορά μπορεί να κρύβει μεγάλα ταλέντα. Να εκπροσωπήσετε την Κύπρο σε ένα από τα σημαντικότερα δημιουργικά stages του κόσμου και να «μεγαλώσετε» την ευκαιρία που σας δίνεται. Είναι επίσης μια εμπειρία εξέλιξης: να ανοίξετε τα φτερά σας, να συνεργαστείτε, να δημιουργήσετε, να δοκιμάσετε τις ιδέες σας σε πραγματικές συνθήκες. Να γνωρίσετε από κοντά ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαφήμιση και να καταλάβετε πως αυτή η τέχνη εξελίσσεται το ίδιο δυναμικά όσο κι εσείς.»

Δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό που σου δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσεις την Κύπρο στο Φεστιβάλ Διαφήμισης των Καννών βιώνοντας μια εμπειρία ζωής, μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 15:00, στο https://younglions.cy/

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Website: https://younglions.cy/

Facebook: https://www.facebook.com/younglionscy

Ιnstagram: @younglionscy