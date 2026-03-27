Στήριξη και αναβάθμιση της ΜΕΝΝ στο επίκεντρο συνάντησης του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» με τον Υπουργό Υγείας

Συνάντηση με τον Έντιμο Υπουργό Υγείας, κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα», με επίκεντρο τις ανάγκες των πρόωρων νεογνών στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την ολιστική φροντίδα των πρόωρων μωρών - από τη γέννηση έως και την ενηλικίωσή τους - καθώς και η ανάγκη για ενίσχυση της ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης των οικογενειών τους από την Πολιτεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη άμεσης προώθησης της αναβάθμισης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), με τον Σύνδεσμο να υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω καθυστέρηση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας ανταποκρίθηκε θετικά, εκφράζοντας τη δέσμευσή του για ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος δήλωσε εκ νέου τη στήριξή του προς το έργο της Πολιτείας, συμβάλλοντας ενεργά μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών και δωρεών, όπως η χρηματοδότηση του Family Room και η διακόσμηση όλων των δωματίων νοσηλείας των νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο Νοσοκομείο.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εισηγήσεων, αναδεικνύοντας τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειές τους. Ο Σύνδεσμος εκφράζει την αισιοδοξία ότι ο διάλογος αυτός θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, προς όφελος της υγείας, της ασφάλειας, της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των πρόωρων νεογνών.

Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Έντιμο Υπουργό Υγείας για τη φιλοξενία και την εποικοδομητική ανταπόκριση στο αίτημα για ενίσχυση της στήριξης των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους.