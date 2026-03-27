G7: Ανησυχία για τη σύμπραξη Ρωσίας - Ιράν και εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και συμμάχων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανία Ιβέτ Κούπερ εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, στον απόηχο κατηγοριών από ευρωπαϊκές χώρες ότι η Μόσχα ενδέχεται να συνδράμει την Τεχεράνη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι δεσμοί Ρωσίας και Ιράν, που βασίζονται σε κοινές στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε η Κούπερ πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία.

Διπλωματικές τριβές στη G7 για τη στρατηγική των ΗΠΑ

Στη σύνοδο συμμετέχει και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί τη στρατηγική των Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν απέναντι σε επιφυλακτικούς συμμάχους.

Η αποστολή του θεωρείται δύσκολη, καθώς αρκετές χώρες της G7 έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τη στρατιωτική προσέγγιση της Ουάσιγκτον, ενώ η σύγκρουση προκαλεί νέα ρήγματα στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης.

Νέα ένταση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέκρινε το ΝΑΤΟ για έλλειψη στήριξης.

«Είμαστε απογοητευμένοι από το ΝΑΤΟ. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τους συμμάχους ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στον πόλεμο.

Οι δηλώσεις αυτές προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ήδη ανησυχούν για τη στάση της Ουάσιγκτον τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στον πόλεμο της Ουκρανία.

Διαφωνίες για τον πόλεμο στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν διεθνή στήριξη για τη στρατηγική τους στο Ιράν, ενώ αρκετοί σύμμαχοι απορρίπτουν το αίτημα για συμμετοχή σε επιχειρήσεις ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, όπου η ένταση έχει διαταράξει τη μεταφορά πετρελαίου και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών ενέργειας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι χώρες που ενδιαφέρονται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα θα πρέπει να αναλάβουν δράση, ενώ επανέλαβε ότι η προτεραιότητά του είναι τα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών.

Επιφυλάξεις από τη Γαλλία και τους Ευρωπαίους

Η Γαλλία, που φιλοξενεί τη σύνοδο, εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στη σύγκρουση. Ο αρχηγός του γαλλικού στρατού Φαμπιέν Μαντόν κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τους συμμάχους για την έναρξη των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες τονίζουν την ανάγκη να διατηρηθεί η στήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να μην επηρεαστεί η ευρωατλαντική ασφάλεια.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός της σύγκρουσης με βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και περιορίζοντας τις απειλές από το Ιράν.

Πηγή: AP, AFP, Reuters