EndoMarch Cyprus 2026: Συγκίνηση και έντονα συναισθήματα στη βιωματική έκθεση για την ενδομητρίωση που παρουσιάστηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons

Αληθινές ιστορίες γυναικών με ενδομητρίωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της βιωματικής έκθεσης φωτογραφίας «Πίσω από το Χαμόγελό της: Δύο Πρόσωπα, Μία Αλήθεια», η οποία παρουσιάστηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης EndoMarch Cyprus 2026, η οποία τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται με Στρατηγικό Συνεργάτη το Nurofen.

Μέσα από συγκλονιστικές και καθηλωτικές φωτογραφίες, σε συνδυασμό με ερμηνευτικές αφηγήσεις, η έκθεση ανέδειξε την καθημερινότητα εκατομμυρίων γυναικών που ζουν με την πάθηση, φωτίζοντας το ορατό και το αόρατο πρόσωπό της, τον πόνο και την αβεβαιότητα, αλλά και τη δύναμη που κρύβεται πίσω από κάθε χαμόγελο.

Οκτώ καταξιωμένες ηθοποιοί, οι Αντωνία Χαραλάμπους, Ελένη Σιδερά, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μαρίνα Βρόντη, Μαρίνα Μανδρή, Μαρίνα Μακρή, Νίκη Δραγούμη και Πολυξένη Σάββα, συνθέτουν τα κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας. Μέσα από τις φωτογραφίες της έκθεσης και την ερμηνευτική τους προσέγγιση, άγγιξαν με σεβασμό και ευαισθησία βιωματικές ιστορίες γυναικών με ενδομητρίωση, αναδεικνύοντας όσα για χρόνια παρέμεναν σιωπηλά και αθέατα.

Την ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση και μεγαλύτερη κατανόηση γύρω από την ενδομητρίωση υπογράμμισε, στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σημειώνοντας ότι το EndoMarch Cyprus αποτελεί μια πρωτοβουλία που το Υπουργείο Υγείας και η πολιτεία στηρίζουν διαχρονικά. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της πάθησης.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Γενικού Συστήματος Υγείας, επεσήμανε ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διαχείρισης της ενδομητρίωσης, μέσα από την ενίσχυση της ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας, τη σωστή καθοδήγηση των ασθενών και τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας.

Ο Πρόεδρος της Εκστρατείας EndoMarch Cyprus, γυναικολόγος Δρ Ανδρέας Σταυρούλης, τόνισε ότι η φετινή Εκστρατεία επιχειρεί να φωτίσει την αλήθεια πίσω από την ενδομητρίωση, μετατρέποντας τη σιωπή σε φωνή και τον πόνο σε δύναμη για τις γυναίκες που ζουν με την πάθηση.

Η ενδομητρίωση, ανέφερε, είναι μια χρόνια, συχνά επώδυνη και σύνθετη γυναικολογική νόσος, με την οποία ζουν εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, επηρεάζοντας την καθημερινότητα, τη σωματική και ψυχική ισορροπία, τη γονιμότητα και, πολλές φορές, συνολικά την ποιότητα ζωής τους.

Παρά τη συχνότητά της, σημείωσε, εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, ακόμη και πίσω από ένα πρόσωπο που χαμογελά.

Σε μήνυμά της, η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η εκστρατεία EndoMarch Cyprus φέρνει στο φως αληθινές μαρτυρίες και αναδεικνύει το ορατό και το αόρατο πρόσωπο της ενδομητρίωσης, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε ιστορία υπάρχει μια γυναίκα που ζητά κατανόηση και αξίζει να ακουστεί.

Στη σημασία της ευρύτερης συστράτευσης για την ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από την ενδομητρίωση αναφέρθηκε και ο Executive Manager του Ομίλου MSJ, κ. Μιχάλης Ιακωβίδης, σημειώνοντας ότι το Nurofen συμμετέχει ως Στρατηγικός Συνεργάτης της εκστρατείας EndoMarch Cyprus 2026. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης, ώστε περισσότερες γυναίκες να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα συμπτώματα και να απευθύνονται στην κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

Η κα Μικαέλα Κωνσταντίνου, Brand Manager της Madame Figaro, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εκστρατεία EndoMarch Cyprus και της καμπάνιας “Share Her Endo Story”, το περιοδικό ανέδειξε ιστορίες γυναικών που ζουν με ενδομητρίωση. Όπως σημείωσε, η Madame Figaro, που εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στέκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας, θεωρεί ευθύνη της να δημιουργεί χώρο για αυτές τις ιστορίες και να τις αναδεικνύει με σεβασμό, ευαισθησία και αυθεντικότητα, συμβάλλοντας ώστε οι εμπειρίες τους να ακουστούν πιο δυνατά και το θέμα να γίνει πιο κατανοητό στο ευρύ κοινό.

Οι δράσεις του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού EndoMarch Cyprus, ο οποίος φέτος στέλνει το μήνυμα «Μάθε την Αλήθεια της. Άκουσε την Ιστορία της», κορυφώνονται την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 18:00, με τη διοργάνωση ανοικτής διαδικτυακής συζήτησης. Κατά τη διάρκειά της, γυναίκες που ζουν με ενδομητρίωση μοιράζονται τις εμπειρίες τους, θέτουν ερωτήματα και λαμβάνουν απαντήσεις από τον γυναικολόγο και επικεφαλής της Εκστρατείας Δρα Ανδρέα Σταυρούλη.

Η Εκστρατεία EndoMarch Cyprus, σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Avaton Communications, η οποία έχει τον συντονισμό της επικοινωνίας, της προβολής και της δημιουργικής ανάπτυξης.

Στρατηγικός Συνεργάτης Εκστρατείας EndoMarch Cyprus το NUROFEN. Στηρίζει έμπρακτα, δράσεις που προάγουν την υγεία της γυναίκας.

Πολύτιμος Σύμμαχος και Media Partner της Εκστρατείας EndoMarch Cyprus είναι η Madame Figaro η οποία με ευαισθησία και βαθιά σύνδεση με τη γυναίκα συμβάλλει δημιουργικά στο storytelling της καμπάνιας, και παρουσιάζει τις αληθινές ιστορίες γυναικών που βιώνουν την ενδομητρίωση.

Charitable Giving Partner: ENA Foundation, το οποίο επενδύει σε ανθρώπους, ιδέες και συνεργασίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Γενναιόδωρη υποστήριξη: Four Seasons Hotel Limassol, Stelios Philanthropic Foundation.

Διαχρονική υποστήριξη: American Medical Center, Endometriosis and Fertility Center Cyprus.

Photography & Creative Direction: Harris Kyprianou. Video Production: WeFilm

Χορηγοί: Lifeline, Medaxis, Medicover Genetics, 160m2, MC Media Group, Pharmabelle Ltd, Eva Intima. Υποστηρικτές: Future Life Akeso, Lifebank Ltd, MSJ Group Vitabiotics, Dr. Pavlos Constantinou Histopathology and Cytology Laboratory Services, PATH–LAB Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Varnavas Hadjipanayis Ltd.

