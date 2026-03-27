Ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που βάζει την υπογραφή του σε χαρτονομίσματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που θα έχει την υπογραφή του σε αμερικανικά χαρτονομίσματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η υπογραφή του Τραμπ θα εμφανίζεται δίπλα στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, μια πρωτοφανής κίνηση που, σύμφωνα με το υπουργείο, θα σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της Αμερικής.

«Δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος να αναγνωρίσουμε τα ιστορικά επιτεύγματα της μεγάλης μας χώρας και του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ από τα χαρτονομίσματα δολαρίων ΗΠΑ που φέρουν το όνομά του», δήλωσε ο Μπέσεντ. Τα αμερικανικά χαρτονομίσματα παραδοσιακά φέρουν τις υπογραφές αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών.

Είναι η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης να συνδέσει το όνομα του Τραμπ με μια σειρά από κυβερνητικά προγράμματα και δημόσια κτίρια.

Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με τις υπογραφές του Τραμπ και του Μπέσεντ θα τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα.

Τα χαρτονομίσματα που τυπώνονται αυτήν τη στιγμή φέρουν τις υπογραφές της πρώην υπουργού Οικονομικών του Τζο Μπάιντεν, Τζάνετ Γέλεν, και της υπουργού Οικονομικών Λιν Μαλέρμπα.

Από το 1861, αποτελεί παράδοση η υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών να εμφανίζεται στα χαρτονομίσματα, μια παράδοση που θα τερματιζόταν με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ.

Ενόψει της 250ής επετείου, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η εκτύπωση χαρτονομισμάτων με το όνομα του Τραμπ θα ήταν ένας «ισχυρός τρόπος αναγνώρισης των ιστορικών επιτευγμάτων της σπουδαίας χώρας μας» και του προέδρου.

Ο νυν υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Μπράντον Μπιτς, ορκίστηκε ότι το νόμισμα της χώρας θα «συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο ευημερίας, δύναμης και ακλόνητου πνεύματος του αμερικανικού λαού».

Φέτος συμπληρώνονται 250 χρόνια από την επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των 13 αρχικών αμερικανικών αποικιών, αργότερα πολιτειών, από τη Βρετανία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια ομοσπονδιακή επιτροπή τεχνών ενέκρινε ένα αναμνηστικό χρυσό νόμισμα 24 καρατίων που φέρει την εικόνα του Τραμπ, επίσης για να γιορτάσει τα 250α γενέθλια της Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, το όνομα του προέδρου Τραμπ εμφανιζόταν σε χάρτινες επιταγές υποστήριξης που στάλθηκαν σε εκατομμύρια Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

